Salute | Usa | aumentano le infezioni di batteri super-resistenti

Salute : negli USA centinaia di piccoli “casi Stamina” : centinaia di piccoli “casi Stamina“, con cure che impiegano cellule staminali senza alcuna prova di efficacia, spacciate per “miracolose”, sono stati individuati negli Stati Uniti: lo ha rilevato un articolo pubblicato su Jama, che ha analizzato le richieste di aiuto dei pazienti sulle piattaforme di crowdfunding, ma anche la stessa Fda, che ha chiesto la chiusura di due cliniche. Un team dell’università di Burnaby ...

Salute : lo scompenso cardiaco è la seconda causa di morte in Italia : Lo scompenso cardiaco, la seconda causa di morte in Italia, condizione nella quale il cuore non riesce a pompare in modo soddisfacente il sangue nel resto dell’organismo, colpisce oggi oltre 15 milioni di persone in Europa, 1 milione in Italia e oltre 70mila cittadini in Sicilia. E’ stato ribadito oggi a Catania durante un incontro organizzato dalla associazione Italiana scompensati cardiaci. Il convegno promosso da Aisc con il ...

Ragusa - successo della Festa della Salute : Brafa ringrazia : Grande successo a Ragusa per la terza edizione della Festa della Salute, tenutasi nella palestra Basaki. L'evento organizzato da Asp e associazioni.

Salute - Bpco : sarà la terza causa di morte sul pianeta - ma in molti la ignorano : Secondo le proiezioni è candidata a diventare nel giro di pochi anni la terza causa di morte sul pianeta dopo le malattie cardiovascolari e i tumori, eppure la Bpco – broncopneumopatia cronica ostruttiva – per un italiano over 40 su due resta un’illustre sconosciuta. E bastano poche domande all’altra metà che si ritiene informata per capire che l’effettiva conoscenza di questo nemico che ruba il respiro resta molto bassa.-- La confusione invece ...

Presentata a Ragusa la Festa della Salute : Si svolgerà il 15 e 19 maggio la terza edizione della Festa della Salute. Un percorso virtuoso che vedrà anche la partecipazione di Coldiretti

USA - ex medico di Trump : mai scritto che gode di una Salute “eccellente” : Harold Bornstein, ex medico del presidente Donald Trump, ha dichiarato di non aver mai scritto la lettera del 2015 in cui si sosteneva che l’allora candidato alla Casa Bianca godesse di una salute “eccellente“: Trump “mi dettò l’intera lettera”, ha dichiarato Bornstein alla Cnn. Nell’intervista il medico ha sottolineato che la lettera in cui si sosteneva che Trump sarebbe “l’individuo più in ...

Festa della Salute a Ragusa : Voluta dall'Asp di Ragusa, la Festa della salute si terrà presso il Basaki Life Club. La maniFestazione è finalizzata alla promozione dello sport

Ue - i più inquinanti allevamenti finanzia. Accusa Greenpeace. Una grande vergogna e pericolo per Salute : Polemiche sul fatto che dopo una serie di ricerche sia stato scoperto che gli allevamenti più inquinanti sono finanziati dall'Ue o almeno una parte di essi.

Salute - a Ragusa Ibla si parla di frattura al calcagno : I maggiori esperti italiani di traumatologia si sono dati appuntamento a Ragusa per parlare di traumatologia del piede ed in particolare del calcagno

Salute - i tamponi femminili possono causare la sindrome da shock tossico : Un’insidia che allarma molte donne, ma di cui si sa ancora poco. Secondo un recente studio l’uso di tamponi mestruali intravaginali può essere responsabile di “rari casi di sindrome da shock tossico”, con sintomi che includono febbre alta, vomito, diarrea, stato confusionale ed eruzioni cutanee. Il tutto in donne con un’infezione intima da Staphylococcus aureus che produce tossina 1 da sindrome da shock tossico 1 ...

Salute - studio Usa : la dipendenza dagli smartphone è come quella dagli oppoidi : Toglietemi tutto, ma non il mio smartphone. Ormai molto spesso il legame indissolubile con il telefonino potrebbe ricalcare un celebre slogan del passato. Scatenando addirittura liti come quella tra un padre e una figlia a Lecce, dove la ragazzina si è tagliata un polso procurandosi una lieve ferita. Lo conferma un recente studio americano, che paragona la dipendenza da questo dispositivo – la ‘digital addiction’ – a ...

Ttip - la scusa “Trump ci costringe a farlo” mette in pericolo i nostri diritti e la nostra Salute : di Monica Di Sisto Mentre Donald Trump tenta di imporre gli interessi americani nel mercato globale con una precisa alternanza di sparate e misure – e la Commissione europea si precipita per questo a riaprire i negoziati commerciali cui oltre 5 milioni di cittadini in tutta Europa si sono opposti con petizioni e manifestazioni -, lo staff del presidente Usa fa uscire tempestivamente il rapporto 2018 sulle leggi estere più distorsive per ...

Mercedesz Henger dopo il canna gate : Ho avuto problemi di Salute. Delusa e ferita da Alessia Marcuzzi : MILANO - 'Mi ha provocato enorme stress: per giorni ho dormito malissimo e sono stata coperta di macchie bianche'. A seguito del canna gate , come riportato da Leggo.it, scatenato da Eva Henger ...