Salute | guerra ai grassi trans | ecco 6 modi per eliminarli

meteoweb.eu

: #AcciaierieVenete al #lavoro come alla #Guerra #sindacati convochino subito #stati generali #lavoratori su #sicurezza e #salute - mich_ingrassia : #AcciaierieVenete al #lavoro come alla #Guerra #sindacati convochino subito #stati generali #lavoratori su #sicurezza e #salute - pleonastico_it : repetita: Bufale: questo articolo nuoce gravemente alla salute La guerra dell'informazione procede spedita e contin - Frances98332123 : RT @hogiadato: Auguri a tutte le Mamme , un augurio speciale a quelle Mamme che ogni giorno lottano con problemi di salute,a quelle che lot… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) L’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiaraai, responsabili ogni anno di 500mila vittime nel mondo collegate a malattie cardiache. Iindustriali sono contenuti in condimenti come la margarina e il burro chiarificato, e sono spesso presenti negli snack, nei prodotti da forno e in quelli fritti, usati per la loro vita media più lunga rispetto ad altri tipi di. L’OMS lancia quindi oggi la strategia “Replace“, con sei azioni che dovrebbero portare tutti i Paesi a bandire questi ingredienti nelle produzioni industriali. “L’Oms – spiega Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Oms – chiede ai governi di usare le azioni di Replace’ per eliminare queste sostanze dal cibo . La loro implementazione rappresenterebbe una grande vittoria nella lotta alle malattie ...