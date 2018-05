Salone dell' Arte e del Restauro di Firenze | tutte le novità

A Roma l'ottavo Salone della Giustizia - dai giovani ai rapporti coi media : L'economia tra globalizzazione e nuovi protezionismi, l'alternanza scuola-lavoro, la domanda di autonomia amministrativa, la minaccia del terrorismo: sono alcuni dei temi che verranno approfonditi al ...

Salone DEL LIBRO DI TORINO/Al via alla presenza dei presidenti di Camera e Senato : i numeri della 31° edizione : SALONE del LIBRO di TORINO si apre oggi al Lingotto alla presenza dei presidenti di Camera e Senato: i numeri della 31° edizione e i grandi ospiti attesi.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 08:19:00 GMT)

Il portavoce della sindaca Appendino restituisce i cinquemila euro per la consulenza sul Salone : «Non ho mai ritenuto che tale collaborazione potesse scatenare tanto clamore e non era assolutamente mia intenzione creare alcun problema alla sindaca e all’amministrazione». Così, in una nota, il portavoce della sindaca di Torino, Luca Pasquaretta, al centro delle polemiche per una consulenza col Salone del Libro di Torino da 5 mila euro. Soldi, a...

Torino - il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il Salone del Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

Salone del Libro di Torino : Greenpeace presenta il primo volume sulla storia dell’associazione : 1/14 Credit: Marco Care ...

Numeri da record per la mostra 'Nel mare dell'intimità' al Salone degli Incanti : Conferenze, spettacoli teatrali, docu-film, tra i quali l'anteprima realizzata in collaborazione con la sede RAI del Fvg del documentario 'Trincee dal mare' di Luigi Zannini e Pietro Spirito o ancora ...

Rustichella d'Abruzzo al Salone dell'agroalimentare di Parma : Dal 7 al 10 maggio Rustichella d'Abruzzo sarà tra le aziende italiane che rappresenteranno il mondo dell'agroalimentare a Parma. Riflettori accesi su tutte le linee Rustichella: PrimoGrano ...

Salone di Pechino - Primo teaser della nuova BMW iX3 : La BMW ha diffuso il Primo teaser della BMW iX3 che debutterà al Salone di Pechino. Si tratta di una concept elettrica che dovrebbe derivare dalla nuova X3, anticipando così un modello chiave per il futuro di questo segmento. Il debutto della versione di serie è previsto per il 2020, come confermato recentemente da Harald Krüger.Cambia il doppio rene. Il filmato mette in evidenza un elemento molto importante: viene mostrata la mascherina ...

Salone del Mobile 2018 : i numeri della 57esima edizione : ...orgogliosi del successo della manifestazione e della qualità degli operatori venuti a questa edizione che ci hanno confermato che il Salone del Mobile è il punto di riferimento di tutto il mondo. Un ...

Vinitaly 2018 - i numeri del Salone del vino di Verona : vini premiati e foto dagli stand della Fiera : Centoventottomila visitatori, buyer accreditati provenienti da ben 143 Paesi diversi e quasi quattromilaquattrocento aziende espositrici rappresentanti di 36 Stati: basterebbero questi numeri per far capire l’importanza (sempre più internazionale) che riveste una manifestazione come il vinitaly. L’edizione 2018 del noto salone del vino che ogni anno si rinnova presso gli stand della Fiera di Verona ha appena chiuso i battenti: è il ...

Dal Salone al tuo salotto. Le novità dell’arredo dalla fiera del design di Milano : Confermatosi anche quest’anno vetrina d’eccellenza della qualità e dell’innovazione nel settore dell’arredo e del design, il Salone del Mobile.Milano si è nuovamente dimostrato un appuntamento internazionale imperdibile capace di attrarre oltre 300mila visitatori e 3000 aziende da più di 170 Paesi. In questa 57a edizione sempre più protagoniste sono state soluzioni attente all’ecosostenibilità, in particolar modo per far fronte ai cambiamenti ...

Salone del Mobile - il pane delle grandi firme arriva da Legnano : Legnano , Milano, , 21 april 2018 - Antico come l'uomo, buono, sano e… ormai diventato di moda. È i l pane di Legnano, protagonista al FuoriSalone di Milano grazie al Panificio Grazioli, che ...

AutoSalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

FuoriSalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ... oltre a un corner dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, una calzatura d'ispirazione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del Design, tra i quali il premio ADI ...