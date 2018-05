Salari più alti | disparità in calo

In Ticino i Salari più bassi della Svizzera - 5563 franchi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Salari : in Ticino i più bassi della Svizzera : In Ticino nel 2016 il Salario mediano mensile lordo ammontava a 5'563 franchi, contro quello svizzero di 6'502 franchi. Si tratta del valore pi basso in tutta la Confederazione, inferiore di 1'306 ...

Lavoro - Tridico : “Sbagliata la proposta di Boeri sui Salari più bassi al Sud. Investire su infrastrutture e servizi” : Nuovo scontro tra il presidente Inps Tito Boeri, stavolta nelle vesti di economista del Lavoro, e i pentastellati. Oggetto del contendere, dopo le stime sui costi del reddito di cittadinanza, sono le ricette per il rilancio produttivo del Mezzogiorno. Il docente di Roma Tre Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come titolare del dicastero del Lavoro in un eventuale governo M5s, dalle pagine del Sole 24 Ore contesta una ricerca sui divari ...

Buche a Roma - danneggiate più di 50 auto sulla Via Salaria : Nuovi 'crateri' si sono aperti a causa della pioggia nel già disastrato manto stradale cittadino. Sul posto la polizia locale

I detenuti guadagnano più della Polizia : povero Salario - dilaga la protesta : I lavoratori appartenenti alle Forze Armate, a Polizia e Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Guardia di Finanza dopo il rinnovo del contratto nazionale, hanno ottenuto un aumento di circa 70 euro, con una percentuale di aumento che è vicina...

Contratti : Confindustria Padova - con riforma più spazio a produttività e crescita Salari : Padova, 9 mar. (AdnKronos) - "Un segnale importante di innovazione contrattuale e culturale che spinge alla crescita della produttività in azienda e, con essa, dei salari dei lavoratori, con più formazione, più competenze, più qualità del lavoro. E una prova di autonomia e responsabilità delle parti

