Sabatini | ' Io al Milan? Non voglio essere coinvolto'

Sabatini : 'Il Milan non pensa a me - non voglio essere coinvolto. Un rammarico aver perso l'Inter - oltre non c'è nulla' : Intervistato dai cronisti a margine di un'evento a Torino presso il Salone del Libro l'ex responsabile sport di Suning e uomo mercato dell'Inter, Walter Sabatini , ha parlato dell'attuale momento nerazzurro. LA CHAMPIONS - 'E' un'occasione importante perchè qualcuno ha creato i presupposti perchè ci ...

Milan - Mirabelli : 'Non difendo la poltrona'. Sabatini nega contatti : Ma oggi sia La Gazzetta dello Sport che il Corriere della Sera scrivono che il diretto interessato non ha affatto confermato, anzi ci sarebbe una smentita sul suo essersi proposto come nuovo uomo-...

Milan - Mirabelli sempre più a rischio : incontro con Sabatini - ipotesi Giuntoli : Milan, Mirabelli sempre più a rischio: incontro con Sabatini, ipotesi Giuntoli Milan, Mirabelli sempre più a rischio: incontro con Sabatini, ipotesi Giuntoli Continua a leggere

Milan - Mirabelli cacciato?/ Se cede il passo al suo posto uno tra Sabatini e Giuntoli : Milan, Mirabelli cacciato? Il direttore sportivo dei rossoneri potrebbe essere esonerato alla fine della stagione, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Walter Sabatini e Cristiano Giuntoli(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:47:00 GMT)

Milan - Mirabelli in bilico : se va - piste Sabatini e Giuntoli : Massimiliano Mirabelli, 48 anni, d.s. del Milan, LaPresse Massimiliano Mirabelli, 48 anni, d.s. del Milan, LaPresse Tutti uniti per tornare di slancio in Europa League e per dare un futuro a questo ...

Milan - a Londra incontro con Sabatini : Proseguono le voci su un possibile addio di Massimiliano Mirabelli dal ruolo di direttore sportivo del Milan . Secondo la Gazzetta dello Sport a Londra la proprietà rossonera ha incontrato Walter Sabatini per proporgli l'incarico in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan - Sabatini al posto di Mirabelli? : ... quanto mai in discussione: secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Walter Sabatini avrebbe incontrato a Londra importanti emissari del club Milanista, anche se non è ...

Gazzetta Mirabelli in bilico : il Milan 'vede' Sabatini : La Gazzetta dello Sport insiste quest'oggi sul fatto che Mirabelli sia a rischio e che persino il patron Yonghong Li si stia muovendo per cercare di rimpiazzarlo con un altro 'uomo-mercato' di prim'...

Sabatini-Suning : la preoccupazione degli interisti - gli sfottò dei milanisti : Web scatenato: si ride poco nel mondo social. O meglio, ancora non si ride. Il terremoto nel mondo Suning, per ora, più che ilarità dalle fazioni opposte sta lanciando inquietanti segnali di preoccupazione all'interno del popolo nerazzurro. Tra i tanti giornalisti che rilanciano notizie ...