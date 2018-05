Rosso per Safilo

I Clown di Corsia Vip Viterbo tornano in piazza per la giornata del Naso Rosso! : A Viterbo l'appuntamento con la giornata del Naso Rosso è a piazza dei Caduti dove i volontari VIP, per l'intera giornata, daranno vita a spettacoli, giochi, balli, gag e momenti di gioia per un ...

Ad Alba domenica 20 maggio arrivano i clown per la giornata del Naso Rosso Arcobaleno VIP : Durante la giornata ci saranno spettacoli, giochi ed attrazioni per i più piccini e non! Tutti i fondi raccolti alla G.N.R. finanziano i progetti di VIP ViviamoInPositivo ITALIA ONLUS. Gli oltre 4.

Benevento-Genoa - vittoria per i tifosi : Diabaté piega i Rossoblù all'87' : "Di-a-ba-tè", urlano felici i tifosi del Benevento: gol nei titoli di coda del centravanti e vittoria meritata, Genoa al tappeto, applausi e ovazioni sotto la curva. È un arrivederci con dignità alla ...

L'Uefa "processa" Buffon : per il Rosso e per lo sfogo post partita : Ha contravvenuto ai "generali principi di buona condotta". Gianluigi Buffon è sotto indagine Uefa per il caso-Oliver. Due i procedimenti disciplinari aperti dalla federazione europea nei confronti del ...

Juventus - aperto procedimento contro Buffon : il portiere rischia gRosso : La gara della Juventus contro il Real Madrid potrebbe portare ripercussioni nei confronti del portiere bianconero Buffon. Il portiere bianconero era stato espulso dall’arbitro Oliver per le vigorose proteste successive all’assegnazione del penalty, scagliandosi in maniera veemente poi nel post gara contro l’arbitro inglese. A distanza di qualche settimana, l’Uefa pare abbia deciso di aprire due procedimenti nei confronti di Gigi Buffon: il primo ...

Ilva - salta la trattativa. Calenda : Per nuovo Esecutivo un gRosso problema : Teleborsa, - Alta tensione sulla vicenda Ilva. Ieri 10 maggio, il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda ha abbandonato il tavolo delle trattative passando il dossier Ilva al nuovo Governo. ...

Ilva - salta la trattativa. Calenda : "Per nuovo Esecutivo un gRosso problema" : Alta tensione sulla vicenda Ilva. Ieri 10 maggio, il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda ha abbandonato il tavolo delle trattative passando il dossier Ilva al nuovo Governo . Il ministro ...

Ginevra srotola il tappeto Rosso per accogliere i vip : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS MILAN FINISCE L'ESPERIENZA IN RossoNERO/ Pepe Reina ne prenderà il posto : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN FINISCE la sua carriera in ROSSONERO: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:17:00 GMT)

Investito da auto in centro a Pescara - ricovero in codice Rosso per 46enne : Pescara - Un uomo di 46 anni è stato Investito da un' auto in transito questa mattina dopo le 11 in pieno centro a Pescara, nei pressi della stazione centrale, all'incrocio fra Corso Vittorio Emanuele e via Mazzini, mentre stava attraversando la strada. Soccorso poco dopo dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice rosso in ambulanza presso l'ospedale civile. Sull'accaduto indagano gli agenti della Sezione ...

Milan - c’è anche qualcosa da salvare : tifosi Rossoneri commoventi - solo applausi per la squadra nonostante la debacle : La serata di oggi ha regalato grosse emozioni con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto risultato di 4-0 ma partita che è stata nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, per la Juventus invece super Buffon. Doppietta del difensore Benatia, autogol di Kalinic e rete di Douglas Costa, i bianconeri hanno alzato meritatamente il trofeo ma il risultato può essere considerato bugiardo. Grande reazione da parte dei ...

Calciomercato Milan - inserimento per Politano : mossa a sorpresa dei Rossoneri : Calciomercato Milan – ll Milan è concentrato sulla finale di Coppa Italia contro la Juventus, l’obiettivo per i rossoneri è quello di alzare un trofeo ma si stanno valutando le strategie per la prossima stagione. In particolar modo mossa a sorpresa per l’attacco, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i dirigenti rossoneri quest’oggi hanno avuto una prima chiacchierata con Davide Lippi e Luca Pennacchi, agenti ...

Juventus-Milan : cosa cambia per l'Europa League/ Regole e scenari : se i Rossoneri vincono la Coppa Italia... : Juventus-Milan: cosa cambia per l'Europa League. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

CreVal in Rosso. In perdita nel 1° trimestre : Giornata negativa per Credito Valtellinese , che tratta in perdita del 2,82% sulla borsa milanese. Ieri, martedì 8 maggio 2018, la banca ha diffuso i conti del 1° trimestre 2018, che hanno registrato ...