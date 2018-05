Roma | una cacio e pepe per Serena | la Williams arriva e premia la cucina romana

Roma - il libro di Maria Pia Cappello diventa una festa da 'regine' : Un vero e proprio evento cultural-artistico mondano, con musica, poesia, coreografie, brindisi e una grande torta tricolore sormontata di fragoline di bosco. La scrittrice esperta d'arte Maria Pia ...

“Nessuna pretesa” - il Romanzo d’esordio di Blandine Rinkel all’Institut français Napoli : Blandine Rinkel, giovane autrice francese, dopo la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, presenterà a Napoli il suo romanzo d’esordio "Nessuna pretesa" (Enrico Damiani Editore). Candidato al Premio Gongourt, è un romanzo autobiografico sulla figura materna.Continua a leggere

Roma : Operazione anti crack - arrestata una donna : Roma – Lotta ai pusher di crack nell’ambito della movida nello storico quartiere oltre Tevere. Protagonisti i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere. Si traduce in una mirata azione di controllo per garantire un sano divertimento ai tantissimi frequentatori. Un 19enne Romano, senza occupazione e con precedenti e’ stato fermato per un controllo e trovato in possesso di dosi di crack e cocaina. Il giovane è stato notato ...

Roma - 25enne ucciso dal suocero per una manciata di euro : Il corpo è stato scoperto in un'area di campagna a Castel Madama: si tratta del 25enne Alberto Delfini

Roma - Riprende 'La luna sul Colosseo' - la visita serale al monumento - Romait - : Qui si raccontano gli spettacoli, i duelli tra gladiatori e le cacce che si tenevano sull'arena, la storia e l'architettura del monumento. Si prosegue con la visita ai sotterranei , mostrando i ...

C’era una volta Roma … Il Colosseo : Chiamato dagli antichi Romani “Anphitheatrum Flavlum”, il Colosseo è il più grande anfiteatro al mondo ed il più famoso ed imponente monumento della Roma Antica. Chiamato Colosseo per la sua grande mole architettonica, è lungo 188 metri, largo 156 ed alto 50 metri e le arcate che lo decorano perimetralmente, sono 80. Situato nel centro di Roma nel rione Monti, rappresenta, secondo la leggenda, l’ingresso agli inferi, una delle sette porte ...

Roseto comunale. Il 19 maggio si svolge il Premio Roma : Sabato 19 maggio si svolge la 76^ edizione del “Premio Roma”, il Concorso Internazionale per Nuove Varietà di Rose promosso

Monchi pensa al futuro : 'Con Di Francesco faremo una grande Roma' : ... itervistato ai microfoni di 'Domenica Premium' in onda su Premium Sport -. Dobbiamo continuare sulla strada di questi ultimi due mesi. Ma sarebbe una mancanza di rispetto per le altre dire che la ...

Giovane trovato morto vicino a Roma : ha una ferita d'arma da fuoco sul collo : Il corpo è stato scoperto in un'area di campagna a Castel Madama: si tratta del 25enne Alberto Delfini

Giovane trovato morto vicino a Roma : ha una ferita d’arma da fuoco sul collo : Giovane trovato morto vicino a Roma: ha una ferita d’arma da fuoco sul collo Giovane trovato morto vicino a Roma: ha una ferita d’arma da fuoco sul collo Continua a leggere L'articolo Giovane trovato morto vicino a Roma: ha una ferita d’arma da fuoco sul collo proviene da NewsGo.

Ragazzo di 25 anni trovato morto in una campagna vicino Roma : ha una ferita da arma da fuoco : Un giovane di 25 anni è stato trovato morto nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. L'uomo avrebbe una ferita d'arma da fuoco al collo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati che indagano sulla vicenda.Gli investigatori stanno ascoltando in queste ore alcune persone in caserma per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il corpo è stato trovato dopo la ...

Se vuoi vivere felice di Fortunato Cerlino : recensione sul Romanzo d’esordio : Abbiamo letto il primo romanzo di Fortunato Cerlino,noto come attore che per la prima volta troviamo in veste di scrittore, per la recensione del suo libro “Se vuoi vivere felice”, dove racconta tra ricordi, sogni, invenzioni, bugie e vanità la storia di un ragazzo sfuggito alla criminalità organizzata. Se cercate “Fortunato Cerlino” su Google, troverete tantissime immagini e video del ruolo che lo ha reso più famoso: Don Pietro Savastano. Il ...

L'archeo-stazione/ Una scossa per i Romani da un'opera all'avanguardia : L'Italia ha sviluppato una capacità singolare nel settore culturale, ma anche in quello tecnologico e industriale. Il nostro Paese riesce a balzare in modo brusco da una condizione di arretratezza a ...

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...