Roma Piano Mobilità Sostenibile | le proposte dai cittadini

Roma-Juventus - Questura vara piano sicurezza : Si è tenuto questa mattina a Roma in Questura il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati messi a punto i dettagli del piano di prevenzione, in vista del match tra Roma e Juventus, che avrà inizio alle ore 20,45 di domenica. Prevista la presenza all’incontro di circa 55.000 spettatori, alcune migliaia dei quali tifosi juventini, che arriveranno in parte in forma organizzata, mentre molti altri ...

Roma-Juve - pronto piano sicurezza : Tutto pronto per Roma-Juve di domani sera. Si è tenuto infatti questa mattina in Questura il tavolo tecnico , presieduto dal Questore Guido Marino, nel corso del quale sono stati messi a punto i ...

Roma-Liverpool - il piano del trasporto pubblico verso lo stadio : ROMA - Il Comune di Roma ha pubblicato il piano del trasporto pubblico in vista della gara di stasera allo stadio Olimpico tra Roma e Liverpool . Dalle 20,45, all'Olimpico, la semifinale di Champions ...

Concertone e Roma-Liverpool - scatta piano : ANSA, - ROMA, 1 MAG -Tutto pronto, a Roma, per la maratona musicale di piazza S.Giovanni e per il big match di domani sera allo stadio Olimpico: il piano di sicurezza è già in piena fase. Il piazzale ...

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma-Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...

Roma-Liverpool - il piano sicurezza : Roma, 30 apr. (AdnKronos) - Messe a punto le misure per la partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Roma e Liverpool. Nel corso di un tavolo tecnico in Questura, grazie alla collaborazione con le istituzioni inglesi e la dirigenza della squadra ospite, entrambi presenti all'incont

Roma : Il Piano Freddo ha garantito oltre 600 posti : Roma – Il Piano Freddo ha garantito 381 posti per l’accoglienza notturna e 246 per l’accoglienza diurna tra 1 dicembre e 30 aprile. Attività e servizi arrivano quindi oggi a scadenza naturale. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i bandi di gara per il Piano Caldo. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio. “Il Piano Freddo ha integrato il sistema ordinario di accoglienza capitolina che ogni giorno, durante tutto l’anno, ospita oltre ...

Roma-Liverpool - al via piano sicurezza : ANSA, - ROMA, 30 APR - Scatta domani il piano sicurezza per la semifinale di ritorno della Champions League Roma-Liverpool. Bonifiche nell'area dello stadio e controlli anche nel centro della città. ...

Roma - tenta sgozzare moglie poi si uccide gettandosi da terzo piano : Roma, 29 apr. , askanews, tenta di uccidere la moglie, sgozzandola, poi si uccide gettandosi dal terzo piano del loro appartamento. L'uomo è morto, la donna è in gravi condizioni. La tragedia si è ...

Roma. Trasporti verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì