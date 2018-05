Roma - contro la Juventus il debutto delle nuove maglie : Questa trama rappresenta il legame imprescindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Roma, ecco la nuova maglia: verrà indossata contro la Juventus Tutte le notizie di ...

Rigenerazione urbana - Roma Capitale – Soprintendenza Speciale di Roma : nuove strategie per salvaguardia paesaggio urbano : salvaguardia del territorio e allo stesso tempo definizione degli strumenti adeguati alle necessità di una città come Roma. Ecco la strategia che si sta portando avanti nel Tavolo per la salvaguardia del paesaggio urbano avviato da Roma Capitale e dalla Soprintendenza Speciale, con il coinvolgimento della Sovrintendenza capitolina e del Co.Q.U.E. (Comitato per la Qualità […] L'articolo Rigenerazione urbana, Roma Capitale – Soprintendenza ...

Viaggi : nuove opportunità per i passeggeri Cathay Pacific in partenza da Roma Fiumicino : Con l’arrivo dell’estate, torna ad operare giornalmente il collegamento Cathay Pacific tra Roma Fiumicino e Hong Kong; a partire dal primo di giugno, infatti, sarà il Boeing 777-300ER a volare quotidianamente dalla capitale verso l’hub della Compagnia. A fronte di un aumento della domanda durante il periodo estivo, Cathay Pacific incrementa dunque la propria capacità grazie a collegamenti giornalieri anche dalla Capitale, oltre a quelli già ...

Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma - prezzi e settori in prevendita : Quando mancano ormai soli due mesi ai due eventi italiani dell'On The Run Tour II, spuntano Nuove disponibilità di biglietti per Beyoncé e Jay-Z a Milano e Roma. Per entrambi i concerti previsti nel nostro Paese nell'ambito della tranche europea del tour negli stadi dei Carter, sono infatti disponibili nuovi biglietti per settori prima esauriti. La coppia torna in tour negli stadi, con l'ideale seguito dell'omonimo primo show, partendo ...

Roma - muore a 2 anni dopo un'operazione alle tonsille. Il gip : 'Nuove indagini' : un'operazione apparentemente banale si è trasformata in tragedia per il piccolo Flavio, due anni, morto la scorsa estate dieci giorni dopo la 'adenotonsillectomia'. La procura di Roma aveva chiesto di ...

“Vieni a…”. Pamela Mastropietro - orrore senza fine. Nuove terribili rivelazioni sulle ultime ore delle 18enne Romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata : Un’intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso si Pamela Mastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell’omicidio. “Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a ...

Punti Roma Facile : prosegue collaborazione con Biblioteche di Roma per nuove aperture : prosegue la collaborazione fra Roma Capitale e l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali per ampliare la rete dei Punti Roma Facile. È quanto previsto da una memoria della giunta capitolina finalizzata al consolidamento del rapporto con le Biblioteche comunali per lo sviluppo di progetti per la diffusione di competenze e cultura digitali. Tra gli obiettivi […]

Dai set dei film kolossal allo stunt show : a Roma le nuove attrazioni di Cinecittà World : Nel 2018 il parco allunga il suo periodo di apertura a dieci mesi, fino al 6 gennaio, così che gli ospiti possano godere anche degli otto spettacoli al giorno, delle sei aree a tema, ispirate ai ...

Proietti : 'Contento che il Globe di Roma avrà nuove stagioni' : Gigi Proietti, in occasione della cerimonia per il 2771esimo Natale di Roma dove ha ricevuto il premio cultori di Roma 2018, ha parlato del suo Globe: 'Sono contento di aver saputo in questi giorni ...

Roma - minimarket : nuove regole ma in ritardo. Più 13% nel 2017 : Più tredici per cento nel 2017, con un incremento percentuale a due cifre che va avanti da diversi anni. Il boom dei minimarket per le strade di Roma è sotto gli occhi di tutti, e le cifre lo ...

Rimandati i concerti di Mario Biondi a Roma e Milano : nuove date e location - info biglietti e rimborsi : I concerti di Mario Biondi a Roma e Milano sono stati posticipati. Inizialmente attesi nel mese di maggio, i due spettacoli di Mario Biondi a Roma e Milano sono Rimandati al mese di dicembre. L'artista era atteso il 17 maggio al Palalottomatica di Roma e il 20 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nella giornata di oggi è giunta la notizia del posticipo di entrambi gli eventi che cambiano anche location. I due eventi live di ...

Liverpool-Roma - iniziata la vendita dei biglietti : nuove code e scuse del club : File interminabili, centinaia di persone in coda in vari punti della città per assicurarsi un biglietto. È bastata una mattinata per far dissolvere i tagliandi a disposizione per la semifinale di ...

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - pm Roma deposita nuove intercettazioni. Giudice rinvia udienza per archiviazione : Quando il 4 luglio dell’anno scorso la procura di Roma chiese l’archiviazione sostenendo che fosse impossibile stabilire movente e autori dell’omicidio di Miran Hrovatin e Ilaria Alpi sembrava che fosse calato il sipario sul caso della giornalista e dell’operatore del Tg3, uccisi in Somalia il 20 marzo 1994. A pochi giorni del riconoscimento di 3 milioni di euro al cittadino somalo, Omar Hashi Hassan, ingiustamente ...