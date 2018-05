ROMA | MANIFESTO CHOC | “ABORTO PRIMA CAUSA DI FEMMINICIDIO” Pd chiede la rimozione

Manifesto contro l'aborto a ROMA : scoppia la bufera : ... - si legge su Il Corriere della Sera - ma ci si dimentica di dire che la prima causa di morte per milioni di bambine , così come di bambini, nel mondo è l'aborto, che provoca anche gravissime ...

Bonafoni : manifesto su aborto a ROMA attacco violento a donne : Bonafoni: rimuovere immediatamente Roma – A seguire il comunicato di Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti. “Il manifesto comparso oggi a Roma patrocinato da CitizenGO, braccio della destra prolife, è un attacco violento alle donne. Alla libertà di scelta ed alla battaglia, anche degli uomini, contro la violenza di genere. Un messaggio falso ovviamente, capace di colpevolizzare ancora una volta le donne attaccando ...

Manifesto prolife a ROMA - cosa c’entra l’aborto con lo sterminio delle donne? : Quando eravamo piccole, noi degli anni Settanta, le nostre nonne ancora ci dicevano di non mettere la minigonna per non incappare nel maniaco di turno. “Te la vai a cercare”. Quante volte abbiamo sentito questa frase e quante volte la sentiamo ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, magari sussurrata dai “malpensanti” di fronte alla conta oscena di donne violentate o uccise. Se l’è cercata. Come se, rispetto alla brutalità di ...

Manifesto anti-aborto a ROMA - quello dei fondamentalisti cattolici è un autogol : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. #stopaborto”. Questo è il testo del grande Manifesto, fotografato su via Salaria a Roma e segnalato attraverso i social con tempestività dal network Rebel. L’immagine del ventre prominente (senza il resto del corpo) sorretto da due mani protettive e sormontato appunto dal testo citato sta facendo il giro dei social, suscitando una crescente indignazione e numerosi appelli alla ...

ROMA - il manifesto : “L’aborto è la prima causa di femminicidio”. Commissione Commercio : “A breve sarà rimosso” : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo #stopaborto”. Roma, Via Salaria. Dietro la scritta, che compare sul manifesto in bianco e nero, un pancione abbracciato dalle mani della madre. Promotrice dell’affissione è Citizen Go, associazione spagnola prolife, contro le sedicenti teorie del gender, l’eutanasia e le unioni omosessuali. Ma il manifesto, spiega Andrea Coia, presidente della Commissione ...

"The end". A ROMA la street art mette una lapide sul manifesto del Pd : Una grande foto incorniciata è comparsa ieri in via del Babbuccio a Roma, un vicolo a pochi passi da piazza Fontana di Trevi, con l'immagine di una lapide con sopra la scritta "the end" sormontata dalla frase "La rivoluzione siamo noi" e in basso "Pd, tesseramento 2018". Il manifesto, su sfondo bianco e con la lapide in grigio, è firmato Andrea Villa in carattere stampatello maiuscolo.È il quarto episodio di questo tipo in ...

Manifesto Dem ROMA - no accordo con M5s : ANSA, - Roma, 28 APR - Dal Pd Romano un secco no a un governo con M5s in vista della direzione nazionale del 3 maggio, quando si deciderà se aprire o no il confronto. L'appello-Manifesto, in rete da ...

Manifesto ProVita ROMA - non sono contrario all’aborto ma in quel poster non ho visto errori : di Derek In questi giorni ha fatto molto discutere il Manifesto di ProVita apparso a Roma in cui veniva mostrata la foto di un feto all’età di un potenziale aborto e si diceva sostanzialmente che se siamo qui oggi è perché nostra madre a quell’epoca non ha abortito. Quest’oggi quel poster è stato rimosso ma – come accaduto in altre circostanze, ormai immagino sia un problema mio – rimango basito dallo stupore. Io ...