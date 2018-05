Roma La Raggi ha inaugurato la stazione museo della metro C

Giovane morto vicino a Roma : raggiunto da un colpo da arma da fuoco al collo : Un Giovane di 25 anni, Alberto Delfini di Tivoli, è stato ucciso nella notte in un'area di campagna a Castel Madama, vicino a Roma. Il Giovane ha una ferita d'arma da fuoco al...

Cina - condivisione dei dati registrati dal satellite per il monitoraggio elettRomagnetico dell'attività sismica terrestre Zhangheng 1 : Zheng Guoguang, direttore dell'Ufficio Sismologico cinese, ha detto che, fino al 2016, la Cina ha stabilito relazioni di cooperazione con 13 organizzazioni internazionali e 77 paesi nel mondo, 41 dei ...

Metro C : Raggi - Roma comincia a correre : ANSA, - Roma, 12 MAG -"Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della Metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano ...

Roma - inaugurata la stazione-museo sulla Metro C. Raggi : “La città inizia a correre verso il futuro” : “Ringrazio i sindaci precedenti che hanno visto nascere questa Metropolitana. Abbiamo sbloccato i lavori che erano fermi e ora iniziamo a correre. I cittadini ci chiedono di arrivare fino a piazzale Clodio ma noi vorremmo arrivare fino alla Farnesina“. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi nel corso della conferenza stampa per l’inaugurazione della stazione San Giovanni della Metro C. “L’Italia di cui Roma ...

Grillo deride i Romani e la Raggi sui rifiuti di Roma Video : Beppe Grillo esordisce sul suo profilo instagram ufficiale con un post alquanto provocatorio. Il noto comico genovese ha scelto di farsi immortalare con un'enorme montagna di rifiuti a New York. In visita nella metropoli americana, l'ideatore del Movimento cinque stelle ha scelto di pubblicare questo scatto per riferirsi all'attuale disagio di Roma. La capitale è di nuovo in piena emergenza rifiuti [Video], come testimoniano gli scatti di ...

Virginia Raggi inaugura la stazione di S.Giovanni della metro C : "Roma comincia a correre" : Taglio del nastro e una convinzione: "Roma ricomincia a correre". Virginia Raggi inaugura la stazione di San Giovanni della metro C della Capitale e festeggia: "Oggi è una giornata storica per Roma e per l'Italia, finalmente dopo anni viene aperta la stazione di San Giovanni della metro C, è un momento che tantissimi cittadini stavano aspettando. Portiamo a compimento parte di una grande opera infrastrutturale in una cornice ...

Sociale. Caudo-Romano : da Raggi fake su stanziamenti Giunta : Municipio III – “Dopo 14 anni di attesa i disabili vedono riconosciuto il diritto alla mobilità”. Si apre così l’ennesimo post fake della Sindaca Raggi. La verità è tutt’altra! La verità è che la Giunta ha stanziato 15 milioni di euro per tre anni per il trasporto di persone con ridotte o assenti capacità motorie o visive, 5 milioni ogni anno, la stessa cifra stanziata dalla Giunta Marino, senza aver aggiunto quindi neanche un ...

