Roma | il manifesto | “L’aborto è la prima causa di femminicidio” Commissione Commercio

Manifesto anti-aborto a Roma - quello dei fondamentalisti cattolici è un autogol : “L’aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo. #stopaborto”. Questo è il testo del grande Manifesto, fotografato su via Salaria a Roma e segnalato attraverso i social con tempestività dal network Rebel. L’immagine del ventre prominente (senza il resto del corpo) sorretto da due mani protettive e sormontato appunto dal testo citato sta facendo il giro dei social, suscitando una crescente indignazione e numerosi appelli alla ...

"The end". A Roma la street art mette una lapide sul manifesto del Pd : Una grande foto incorniciata è comparsa ieri in via del Babbuccio a Roma, un vicolo a pochi passi da piazza Fontana di Trevi, con l'immagine di una lapide con sopra la scritta "the end" sormontata dalla frase "La rivoluzione siamo noi" e in basso "Pd, tesseramento 2018". Il manifesto, su sfondo bianco e con la lapide in grigio, è firmato Andrea Villa in carattere stampatello maiuscolo.È il quarto episodio di questo tipo in ...

Manifesto Dem Roma - no accordo con M5s : ANSA, - Roma, 28 APR - Dal Pd Romano un secco no a un governo con M5s in vista della direzione nazionale del 3 maggio, quando si deciderà se aprire o no il confronto. L'appello-Manifesto, in rete da ...

Manifesto ProVita Roma - non sono contrario all’aborto ma in quel poster non ho visto errori : di Derek In questi giorni ha fatto molto discutere il Manifesto di ProVita apparso a Roma in cui veniva mostrata la foto di un feto all’età di un potenziale aborto e si diceva sostanzialmente che se siamo qui oggi è perché nostra madre a quell’epoca non ha abortito. Quest’oggi quel poster è stato rimosso ma – come accaduto in altre circostanze, ormai immagino sia un problema mio – rimango basito dallo stupore. Io ...

Manifesto ProVita Roma - cosa c’era di grave in quel poster antiabortista : Alla fine è stato rimosso, come avevano chiesto a gran voce le donne e l’associazione Aurelio in Comune che aveva indetto per domani una manifestazione di protesta. Da giorni un maxi poster antiabortista di sette metri per 11 campeggiava sulla facciata di un palazzo in via Gregorio VII, a Roma. Si trattava del più grande Manifesto mai esposto dal movimento ProVita – che raffigurava un feto nel grembo materno con la scritta “tu ...

Roma - rimosso dopo le polemiche il maxi manifesto di ProVita contro l’aborto : Il manifesto anti-aborto dell’associazione ProVita è stato rimosso. dopo le polemiche, il maxi-cartellone di sette metri per undici con l’immagine di un embrione e il monito “Sei qui perché tua mamma non ti ha abortito” affisso tre giorni fa sulla facciata di un palazzo a Roma è sparito. Il Comune aveva avvertito giovedì di aver già avviato indagini e allertato la polizia locale, come aveva poi ribadito anche la ...

Roma - maxi manifesto ProVita contro l'aborto : è polemica : A Roma, su un palazzo in via Gregorio VII, all'altezza del civico n. 58, da alcuni giorni campeggia un grandissimo manifesto della onlus ProVita, che realizza campagne contro l'aborto. Nel manifesto c'è l'immagine di un feto e le scritte: "Tu eri così a 11 settimane... Tutti i tuoi organi erano presenti. Il tuo cuore batteva già dalla terza settimana dopo il concepimento. Già ti succhiavi il pollice. E ora sei qui perché tua mamma non ha ...

A Roma è comparso un gigantesco manifesto contro l'aborto : Per essere grande, è grande: 7 metri per 11 su una delle trade più trafficate di Roma. Il maxi-manifesto contro l'aborto comparso su via Gregorio VII ha innescato polemiche a non finire sui social e ...

Manifesto choc contro l'aborto a Roma - è polemica : Il maxi cartellone affisso in una strada della capitale. Protesta del Pd e sui social. Il Campidoglio apre un'indagine: "L'associazione era già stata diffidata"

MANIFESTO ANTI-ABORTO A Roma/ “Raggi lo rimuova subito” - ira Cirinnà : ProVita “Stato finge tutela donne” : ROMA, MANIFESTO anti aborto: “Raggi lo rimuova subito”. Maxi poster divide anche sui social, oltre che il Consiglio comunale capitolino. Ira Cirinnà, replica di ProVita(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:45:00 GMT)