Roma | il libro di Maria Pia Cappello diventa una festa da ' regine'

La scienza coatta - il libro sui grandi scienziati spiegati in Romanesco : “Si nun lo sai, sallo” è il motto de La scienza coatta, un progetto social nato qualche anno fa dalla mente di Paolo Barucca, Sandro Iannaccone e Letizia Scacchi, un fisico, un fisico giornalista (collaboratore di Wired) e un’architetto che si sono inventati un modo decisamente alternativo di raccontare la scienza. Il punto di partenza è che molti dei personaggi che hanno fatto grande la storia delle scoperte scientifiche in ...

LA SCRITTRICE LECCESE GIOVANNA POLITI AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO COL SUO NUOVO RomaNZO "IO SONO L'A-MORE" : Numerosi gli impegni della SCRITTRICE sul piano dell'attività personale e in campo sociale con l'Associazione KalòsArte&Scienza, nata da un Progetto da lei ideato atto a promuovere la Bellezza, l'...

Fantasy italiano - i Romanzi da leggere e i panel da seguire al Salone del Libro : Maggio è il mese del Salone del Libro e della lettura, ideale per fare il punto della situazione del Fantasy italiano. Che sia ambientato a Roma, che parli di fate o di vampiri, che coinvolga la Puglia più torrida o il paesino piemontese più dimenticato, non ha importanza, basta che riesca ancora a riempirci di meraviglia. Vi consigliamo i migliori libri Fantasy da leggere in questo momento, abbinati ai panel più interessanti e significativi ...

Giornata mondiale del libro : da Milano a Napoli - un Romanzo per ogni città : In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore la Commissione italiana dell’Unesco ha lanciato un’interessante iniziativa: scegliere per ogni città un libro. Ecco i migliori, da Napoli a Milano.Continua a leggere

Mariagloria Fontana e il suo libro “La ragione era carnale” a Roma il 17 aprile : Mariagloria Fontana ed il suo Romanzo approdano a Roma, martedì 17 aprile, alle ore 18.00, presso la Libreria Eli di viale Somalia, 50. Uno spazio nuovo e molto accogliente per ospitare “La ragione era carnale” per Armando Curcio editore. Giovani e social network, il desiderio e la seduzione attraverso le parole di questo Romanzo di Mariagloria Fontana. Il libro è stato presentato alla Arion Feltrinelli di […]

Roma. Dal 15 al 18 marzo la festa del libro : Parlare della felicità, leggerne e riflettere. Per continuare a cercarla come da sempre e per sempre faranno gli esseri umani