Roma | Differenziata tecnologica nei Municipi VI e X

(Di lunedì 14 maggio 2018)– Consegna dei kit per la nuova raccoltaal via aneiVI e X. La consegna delle nuove dotazioni inizia, nel VI, dalle aree Fontana Candida/Due Leoni e nel X da Axa, quartiere che passa dal vecchio modello stradale al nuovo porta a porta. Seguiranno poi le altre aree coinvolte nel porta a porta, a partire da Tor Bella Monaca Vecchia, in VIo, e da Dragoncello, Dragona, Centro Giano, in Xo. La prima fase di riorganizzazione complessiva dei servizi riguarda tutte le utenze domestiche coinvolte nella raccolta domiciliare porta a porta. Tramite mastelli da circa 40 litri (immobili con meno di 8 utenze) oppure bidoncini condominiali (per immobili più grandi). Il cambiamento riguarderà oltre 85mila famiglie nel VIo e circa 65mila nel X. Entro fine autunno, nei dueAma consegnera’ 84mila kit – ...