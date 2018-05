Roma | De Rossi | Juve? Il mercato incide Ma stiamo lavorando bene

Juve - settima meraviglia : pari 0-0 a Roma - è ancora scudetto. Bianconeri campioni d'Italia - giallorossi in Champions : La Juventus entra nella storia vincendo il settimo scudetto di fila. Con il pari 0-0 all'Olimpico contro la Roma i Bianconeri di Massimiliano Allegri si confermano campioni d'Italia con una...

Diretta/ Roma-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : giallorossi in dieci - espulso Nainggolan : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League. La Juventus pareggia 0-0 in casa della Roma e ottiene il punto che le serviva per avere la certezza matematica del settimo scudetto consecutivo!

Diretta/ Roma-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : giallorossi pericolosi - bianconeri distratti : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: a entrambe manca un punto per raggiungere l'obiettivo, rispettivamente Champions League e scudetto.

Diretta/ Roma-Juventus (risultato live 0-0) streaming video e tv : giallorossi pericolosi - bianconeri distratti : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:48:00 GMT)

Liverpool-Roma - daspo per 4 tifosi giallorossi : Il Questore di Roma Guido Marino ha emesso 4 daspo a carico di altrettanti tifosi della Roma che in occasione dell’incontro di calcio Liverpool-Roma, disputata il 24 aprile scorso, sono stati arrestati dalla Polizia inglese per reati che vanno dalla rissa, al danneggiamento e al possesso di oggetti contundenti. (AdnKronos) L'articolo Liverpool-Roma, daspo per 4 tifosi giallorossi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo/ Giallorossi ok - a Inzaghi bastano 3 punti : Roma e Lazio in Champions League se... l’Inter perde col Sassuolo: Giallorossi ok, a Inzaghi bastano 3 punti contro il Crotone domani. Clamoroso risultato allo stadio Meazza(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:51:00 GMT)

Liverpool-Roma - daspo per 4 tifosi giallorossi : Il Questore di Roma Guido Marino ha emesso 4 daspo a carico di altrettanti tifosi della Roma che in occasione dell’incontro di calcio Liverpool-Roma, disputata il 24 aprile scorso, sono stati arrestati dalla Polizia inglese per reati che vanno dalla rissa, al danneggiamento e al possesso di oggetti contundenti. (AdnKronos) L'articolo Liverpool-Roma, daspo per 4 tifosi giallorossi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Maglia Roma 2018-2019 : "un'armatura" per i giallorossi : Non è più un mistero la Maglia della Roma 2018-2019. La Roma in occasione del big match contro la Juve indosserà in anteprima la Maglia "home" della prossima stagione. Maglia Roma...

Roma - Ünder richiesto da mezza Europa ma i giallorossi non lo cedono : L'Atletico Madrid ha fatto un sondaggio, così come il Monaco e il Borussia Dortmund. Ma per la Roma Cengiz Ünder non si tocca e, nonostante non siano previsti adeguamenti al contratto , ha firmato ...

Nuova maglia della Roma / I giallorossi vogliono presentare la divisa Nike 2018/19 domenica contro la Juventus : Nuova maglia della Roma, i giallorossi vogliono presentare la divisa 2018/19 già nella gara di domenica contro la Juventus ultima che il club allenato da Di Francesco giocherà all'Olimpico.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:50:00 GMT)

Caterina Balivo/ “Voglio il terzo figlio!” - poi svela i prossimi impegni : “Pubblicherò il primo Romanzo” : Caterina Balivo si confida tra le pagine del settimanale F e svela: “Voglio il terzo figlio!”, poi confida i suoi prossimi impegni, “Pubblicherò il primo romanzo”.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:01:00 GMT)

Roma-Cagliari 0-1 - i giallorossi blindano la Champions : Roma, 7 mag. , askanews, Un gol di Under dopo quindici minuti del primo tempo regala alla Roma un successo importantissimo perché le permette di blindare il terzo posto in classifica e con esso la ...

Cagliari-Roma - le pagelle : Alisson stile Batman - De Rossi passionale : dal nostro inviato CAGLIARI Un lampo nel buio di Under, per gli altri tanto sacrificio. Alisson 7 Il pericolo è nei tre tiri che gli sfiorano le orecchie e più in là nel guardare il piedone di Peres ...

Under regala alla Roma la qualificazione alla prossima Champions : Punti pesantissimi per la qualificazione alla prossima Champions. La Roma torna dalla trasferta a Cagliari con una vittoria per 1-0 ai