Rogo camper nomadi Torino | chi tace o urla ‘dovevano bruciare’ non è migliore di chi

(Di lunedì 14 maggio 2018) La notte del 7 sul 8 maggio, a, nel quartiere Mirafiori, davanti a una chiesa, unpieno di “zingarelli”, piccoli e addormentati prende fuoco. Si sente la frenata di una macchina e subito dopo un botto. La mamma, fortunatamente ancora sveglia prende i bambini e li mette in salvo prima che ilbruciasse completamente. La gente, gli abitanti del quartiere escono per strada, guardano ilin fiamme, la famiglia scioccata con bambini spaventati. Filmano con telefonini, si dividono tra chi ride e chi è scontento dell’esito provocato dalla Molotov: “Dovevano bruciare!” La famiglia scappa e si ripara presso i parenti fuori città, la stampa, le istituzioni tacciono, la polizia immediatamente parla di una faida interna (ipotesi per me non plausibile in questo caso). Asgi, un piccolo barlume di civiltà, assiste la famiglia nel fare la denuncia. Una ordinaria storia ...