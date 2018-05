Roger numero 1 e fantasma di Roma

Tennis - Roger Federer torna numero uno al mondo senza giocare! Decisiva la sconfitta di Nadal a Madrid! : Non soltanto la striscia dei 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa bruscamente interrotta , ma anche la beffa di dover rinunciare al numero uno mondiale: l'iberico Rafael Nadal , lunedì, al ...

Tennis - Roger Federer torna numero uno al mondo senza giocare! Decisiva la sconfitta di Nadal a Madrid! : Non soltanto la striscia dei 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa bruscamente interrotta, ma anche la beffa di dover rinunciare al numero uno mondiale: l’iberico Rafael Nadal, lunedì, al rilascio del nuovo ranking ATP non siederà più sul trono del Tennis maschile, non avendo difeso i 1000 punti guadagnati a Madrid lo scorso anno. Dal 14 maggio il “nuovo” re sarà l’elvetico Roger Federer, che sfrutta la debacle dello ...