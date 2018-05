Rodrigo Alves | il ken umano | spara a zero contro Cristiano Malgioglio!

gossipnews.tv

(Di lunedì 14 maggio 2018) Per quale motivo, conosciuto come il kenMalgioglio? I protagonisti in questione hanno avuto maniera di conoscersi grazie al reality show Grande Fratello, ma dove nasce l’acrimonia tra i due? Ecco cosa è accaduto!ha partecipato in qualità di guest star alla quindicesima edizione del Grande Fratello, rimanendo però nella casa più spiata dagli italiani solo tre giorni. Nel contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso, l’uomo di plastica ha dichiarato di aver fatto una bellissima esperienza. Il kenperò ha riferito di essere entrato in conflitto conMalgioglio. A proposito di questo,riferisce queste precise parole: “Malgioglio è geloso di me, io sono una star in tutto il mondo. Io non sono un “bambolo”. Sono una persona con un cuore grandissimo. ...