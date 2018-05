Roberto Mancini lascia la Zenit destinazione Nazionale

ITALIA - UFFICIALE : Roberto Mancini RESCINDE CON LO ZENIT SAN PIETROBURGO/ Nazionale sempre più vicina : ITALIA, ROBERTO MANCINI prossimo ct della Nazionale. UFFICIALE la rescissione con lo ZENIT di San PIETROBURGO per l'ex allenatore di Inter e Manchester City: azzurri più vicini(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:22:00 GMT)

Roberto Mancini si libera dallo Zenit : sarà lui il nuovo c.t. azzurro : Ormai ci siamo. Uno degli ultimi ostacoli al matrimonio tra Roberto Mancini e la Nazionale è caduto. Lo Zenit San Pietroburgo, di cui Mancini è ancora allenatore, ha accettato la richiesta dell'ex ...

Divorzio russo. Ora Roberto Mancini può fare il ct azzurro : Roberto Mancini e lo Zenit di San Pietroburgo si separano ufficialmente. La notizia, nell'aria da qualche giorno, è stata formalizzata con una nota sul sito del club russo, con il quale il tecnico jesino vantava un accordo triennale: "L'accordo con l'allenatore italiano cessa di essere valido da lunedì 14 maggio". Oggi Mancini guiderà per l'ultima volta lo Zenit nell'ultimo match di campionato contro lo SKA Khabarovsk. Poi ...

Roberto Mancini rinuncia a 13 milioni dello Zenit per poter allenare l'Italia : Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Italia. O quasi. Ora mancano solo dettagli e firme. Col sostegno, infatti, della sua compagna, Silvia Fortini, che è anche il suo avvocato , con lui nella ...

Roberto Mancini ct della nazionale : ecco quanto guadagnerà - il 'ruolo' di Pirlo Video : In carriera l’azzurro non gli ha regalato tante soddisfazioni. Da ct Roberto Mancini provera' a regalarsi emozioni e gioie che da calciatore ha vissuto in poche occasioni con la maglia della nazionale. L’ex allenatore di Inter e Manchester City ha raggiunto l’accordo con lo Zenit San Pietroburgo [Video] alla presenza della compagna e avvocato Silvia Fortini. Lo jesino ha rinunciato al robusto ingaggio da 13,2 milioni di euro per guidare l’Italia ...

Calcio - Roberto Mancini rescinde con lo Zenit. Porte spalancate per la panchina dell’Italia : Un grande indizio per il futuro della panchina della nazionale italiana di Calcio giunge dalla Russia: secondo quanto riportato da SportMediaset, Roberto Mancini avrebbe rescisso il contratto che lo legava al club dello Zenit di San Pietroburgo per altre due stagioni ed ora è libero di accomodarsi al posto temporaneamente occupato da Gigi Di Biagio. Il tecnico jesino dovrebbe fare molto presto il proprio esordio in qualità di CT della nazionale ...

