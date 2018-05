Roberto Mancini è il nuovo ct dell' Italia Contratto di durata biennale

L'Italia ha il suo nuovo ct : ufficiale Roberto Mancini fino al 2020 | Foto : Roberto Mancini è sempre più vicino alla panchina delL'Italia. Dopo la risoluzione ufficiale del contratto con lo Zenit di San Pietroburgo e l'ultimo match di campionato, il tecnico è sbarcato a Roma in tarda mattinata. "Sono contento di essere in Italia: domani vediamo quel che accadrà...", ha dichiarato il Mancio, rispondendo alle numerose domande sul suo futuro alla guida della nazionale azzurra.

Calcio : Italia e Roberto Mancini ai dettagli. Fabbricini : “È fatta” : “Stiamo limando qualche aspetto, ma possiamo dire che per Mancini c.t. dell’Italia è fatta”. A parlare è il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini: ormai manca davvero pochissimo all’annuncio ufficiale, con Roberto Mancini che diventerà il nuovo allenatore della nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano è sbarcato oggi a Roma dopo le dimissioni con lo Zenit e sta limando i dettagli con la FIGC sul ...

Calcio - Roberto Mancini a un passo dalla panchina dell’Italia. C’è l’accordo con la FIGC : domani la firma del contratto : Il cammino di Roberto Mancini verso la panchina dell’Italia sta arrivando a compimento. Il tecnico jesino ha ufficialmente concluso la sua avventura in Russia. Già qualche giorno fa aveva rescisso il contratto che lo legava allo Zenit, mentre ieri è arrivato l’ultimo impegno sul campo, un 6-0 contro il Khabarovsk che non è però servito a nulla, perché la squadra di San Pietroburgo resterà fuori per la prima volta dalle coppe ...

Divorzio russo. Ora Roberto Mancini può fare il ct azzurro : Roberto Mancini e lo Zenit di San Pietroburgo si separano ufficialmente. La notizia, nell'aria da qualche giorno, è stata formalizzata con una nota sul sito del club russo, con il quale il tecnico jesino vantava un accordo triennale: "L'accordo con l'allenatore italiano cessa di essere valido da lunedì 14 maggio". Oggi Mancini guiderà per l'ultima volta lo Zenit nell'ultimo match di campionato contro lo SKA Khabarovsk. Poi ...

Roberto Mancini rinuncia a 13 milioni dello Zenit per poter allenare l'Italia : Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell'Italia. O quasi. Ora mancano solo dettagli e firme. Col sostegno, infatti, della sua compagna, Silvia Fortini, che è anche il suo avvocato , con lui nella ...