Roberta Vinci smette di giocare | «Non ne potevo più»

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci chiude la carriera. Sconfitta in tre set contro la serba Krunic : La carriera di Roberta Vinci è arriva al termine. La pugliese aveva già annunciato che gli Internazionali d’Italia erano il suo ultimo torneo ed oggi la Sconfitta contro Aleksandra Krunic, numero 45 del mondo, ha messo la parola fine. La serba si è imposta in tre set con il punteggio di 2-6 6-0 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di partita dove Vinci si è dovuta togliere un po’ di tensione e le due palle ...

Roberta Vinci annuncia l'addio al tennis

Tennis - Roberta Vinci : “Mi ritiro - nessun ripensamento. Il mio futuro? Non ci ho pensato. La vittoria sulla Williams il momento più bello” : Roberta Vinci è pronta per lasciare il Tennis giocato. La pugliese giocherà il suo ultimo torneo questa settimana agli Internazionali d’Italia, sulla terra rossa di Roma disputerà le sue ultime partite prima di appendere la racchetta al chiodo. La 35enne non ha cambiato idea come ha voluto precisare nella conferenza stampa prima dell’evento: ”E’ vero che mi ritiro: nessun ripensamento”. Non ci sono motivi precisi per questa ...

Roberta Vinci - campionessa di gusto - rivela il suo amore per la cucina di mamma : Dice di essere stanca Roberta Vinci, di 'non avere più il fisico' per continuare a giocare ma se la guardi mentre sorride e si rannicchia nella sua felpa verde acqua sembra una ragazzina. Per di più ...

Vinci prepara l'addio : 'Non ci sarà un'altra Roberta'. Qualificazioni nere a Roma : ... venticinque trofei, cinque Slam sempre in coppia con Errani , Career Grand Slam completato a Wimbledon 2014, , con la quale è stata anche numero 1 del mondo di specialità. Quattro Fed Cup vinte tra ...