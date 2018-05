Rivoluzione a Italia' s Got Talent | Federica Pellegrini e Mara Maionchi i nuovi giudici

Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila : dallo scudetto più sofferto passa una doverosa Rivoluzione - non solo in campo : Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato la Juventus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la Juve: il risultato all’Olimpico contro la Roma ...

Sempre più negozi per la Rivoluzione Iliad Italia : nuova offerta di lavoro - come candidarsi : La rivoluzione Iliad Italia, come oramai sottinteso, passerà pure per un numero notevole di negozi fiisici sparsi per l'Italia e proprio in questo weekend riusciamo a fornirvi notizia certa di un ulteriore store in prossima apertura per il nuovo quarto operatore. come apprendiamo direttamente dal sito del vettore e in particolare dalla sezione dedicata alle offerte di lavoro, ecco che la rivoluzione Iliad passrà pure per il prossimo negozio ...

Facebook - Rivoluzione di Zuckerberg e grandi novità in Italia : ecco quali : Facebook non ne vuole sapere di passare la mano. Quello che è attualmente il più popolare dei social network continua a rinnovarsi, ritenendo l'unico modo possibile per evitare di cadere nell'oblio. A giudicare dal successo degli ultimi due lustri, per il momento, l'impresa gli riesce bene e e chissà per quanto ancora il destino lo vedrà sulla cresta dell'onda. Nel frattempo l'impressione è che faccia di tutto per proseguire nel successo ...

La mano artificiale che piega le dita : «Sembra vera - efficienza al 90%». La Rivoluzione è italiana : Una mano artificiale rivoluzionaria, una protesi hi-tech che può davvero cambiare il mondo, in più anche più economica di quelle attuali: una mano che piega le dita e può...

"Sì alle seconde squadre" : Costacurta annuncia la Rivoluzione del calcio italiano : Il subcommissario della Figc Alessandro Costacurta si trova in una posizione difficile: trovare le soluzioni per ridare linfa vitale al movimento calcistico dopo la delusione della mancata qualificazione ai mondiali, e farlo in...

Rivoluzione nel calcio italiano - arrivano le seconde squadre. Billy Costacurta : “I team delle squadre di Serie A giocheranno in Serie C” : Il calcio italiano è atteso da una nuova Rivoluzione: le società che parteciperanno alla Serie A potranno iscrivere le loro seconde squadre al campionato di Serie C. A rivelarlo è stato Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, in un’intervista rilasciata a Undici: “Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non ...

Robotica : Rivoluzione nelle protesi per anca e ginocchio - in Italia 12 postazioni e 4500 interventi effettuati : LE BIOTECNOLOGIE E LA Robotica, ECCELLENZA ItaliaNA – Tra le moderne innovazioni della medicina, la Robotica costituisce una di quelle tecnologicamente più avanzate e l’Italia si è distinta in questo settore. Negli ultimi anni, i due ospedali pionieristici della Robotica ortopedica sono stati la casa di cura San Francesco di Verona e il Policlinico di Abano Terme (Padova). Tre anni fa, i due ospedali pubblici che hanno investito in questo ...

Juventus virtualmente Campione d’Italia ma è una stagione comunque da dimenticare : adesso la Rivoluzione totale - nuovo allenatore e ribaltoni di formazione : La Juventus ha virtualmente vinto lo scudetto, il successo in rimonta contro il Bologna ed il passo falso del Napoli contro il Torino hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di allungare a sei punti in classifica il distacco, a due giornate dal termine e considerando anche la differenza reti a favore della Juventus è praticamente impossibile pensare ad una rimonta della squadra di Maurizio Sarri. Nonostante il settimo scudetto ...

Pronti alla Rivoluzione Iliad Italia - parla Levi e promuove ultimo negozio (foto) : Lo slogan "Pronti per la rivoluzione" Iliad Italia inizia a diffondersi a macchia d'olio in tutta la nostra penisola. Con la diffusione delle vetrine in allestimento dei negozi del nuovo quarto operatore, ecco che si comincia a parlare sempre più dell'imminente lancio. Figuriamoci se poi una delle ultime tappe del percorso che porta all'uscita dell'operatore virne promossa e resa nota dall'AD Benedetto Levi. Solo una manciata di minuti fa, ...

Hyperloop One - Rivoluzione trasporti. E arriva in Europa. Milano-Roma in 25 minuti. E altra innovazione italiana : Il sistema di trasporto sotterraneo attraverso capsule ad altissima velocità rappresenta la rivoluzione della logistica e del trasporto delle merci?.

Auto elettriche - in 8 minuti 200 Km ricarica. E batteria infinita Rivoluzione italiana. E incentivi al via : Lo scorso anno sono state vendute 1.967 unità, che a conti fatti sono poche. Rappresentano infatti solo lo 0,1% del totale, ma le prospettive sono considerate incoraggianti. .

Multe - la clamorosa Rivoluzione per gli italiani. Ecco come evitare di perdere punti della patente : Hai superato il limite di velocità e ti sei preso una bella multa. Che pizza (per non dire altro). Anche perché oltre ai soldi che devi pagare (e che avresti potuto spendere per fare altro), ti scalano anche i punti dalla patente. Funziona così, bisogna starci. come, come, come? Non funziona sempre così? Beh, non funziona così a meno che tu non sia un “furbetto al volante”… In che senso? Vi raccontiamo una storia che è un’eccezione alla regola ...

Dalla Moka al Mocketto : per il 20° anniversario l’azienda lancia in Italia la Rivoluzione del caffè : La tazza diventa una bustina portatile e la pausa caffè si può fare ovunque. Il futuro del caffè è qui, parte Dalla provincia di Treviso e si chiama Mocketto. A lanciarlo in occasione del suo 20° anniversario, l&rsquo...

POSTE ITALIANE / Arriva la Rivoluzione - cambia tutto : le consegne fino alle ore 19.45 : POSTE ITALIANE, Arriva la rivoluzione cambia tutto: orari di consegna pacchi e finalmente nel pomeriggio e anche nei giorni festivi. Le prove partono nell'hinterland milanese e a Genova.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 00:22:00 GMT)