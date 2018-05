Blastingnews

: Rinnovata la giuria di Italias got Talent: ecco chi sono i nuovi giudici - #Rinnovata #giuria #Italias #Talent: - zazoomblog : Rinnovata la giuria di Italias got Talent: ecco chi sono i nuovi giudici - #Rinnovata #giuria #Italias #Talent: - splash_blog : Rinnovata la giuria di 'Italia's got Talent': ecco chi sono i nuovi giudici - BiancaBerry88 : RT @AltroSpettacolo: Giuria rinnovata per @IGT_official: a Claudio Bisio e @frankmatano, si aggiungono due new entry, @maramaionchi e @mafa… -

(Di lunedì 14 maggio 2018)che vanno,che arrivano. Stanno per ripartire i casting e le conseguenti riprese del casting più irriverente di sempre,'s gotche si prepara per l'edizione 2018 che andra' poi in onda su Tv8. Il format lanciato da Maria De Filippi in prima serata su canale5, poi diventato Tu si Que Vales, è passato a Sky, che ne ha fatto un vero varieta' in prima serata. Partiamo dalla conduttrice, che in questo programma ha il ruolo di supporter nei confronti dei partecipanti. Le prime edizioni Skystate condotte da Vanessa Incontrada, poi successivamente il timone è passato alla giovane e simpatica Lodovica Comello VIDEO. Anche per questa edizione Lodovica è stata confermata e sara' gia' presente dalle primissime registrazioni dei casting.ben 2 iche quest'anno abbandonano il tavolo delladel. Chi abbandona's Got ...