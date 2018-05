Rifiuti | Milano | e non solo | dà l' esempio all' estero

Biotech : chemio dolce e cosmetici dai Rifiuti - assaggi di futuro a Milano : Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. La bellezza può spuntare da dove non te l’aspetti: lo cantava Fabrizio De André e lo ha spiegato oggi a Milano Chiara Lacapra dell’università degli Studi Genova, davanti a una platea di investitori finanziari in cerca di idee in cui credere e sulle quali puntare. La giovane, portavoce di una startup che produce cosmetici ecosostenibili partendo da ‘rifiuti’ ...

Appalti Rifiuti : arrestati funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : La Dia di Catania sta eseguendo in queste ore una serie di misure cautelari non solo nel capoluogo etneo, ma anche a Roma e Milano. I destinatari dei provvedimenti sono imprenditori che operano nel settore Ecologia e Ambiente, oltre a funzionari pubblici che hanno un ruolo importante nel Comune di Catania. L’accusa nei confronti degli indagati è di aver commesso reati contro la Pubblica amministrazione. Nel mirino del dirette dal capo centro ...

Appalto Rifiuti da 350 milioni - arrestati 6 funzionari e imprenditori a Catania - Roma e Milano : Un Appalto da 350 milioni di euro per la gestione triennale dei rifiuti a Catania è al centro del sistema di corruzione scoperto dalla Direzione investigativa antimafia di Catania, che sta eseguendo misure cautelari nei confronti di sei persone, tra imprenditori di funzionari pubblici del Comune e imprenditori attivi nel settore Ecologia e Ambiente. Si tratta di quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del ...

