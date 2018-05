Ricerca | l’Homo naledi aveva un cervello più piccolo ma simile al nostro

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 maggio 2018)tori guidati da Ralph Holloway della Columbia University hanno scoperto che ildell’Homo, uno degli antenati dell’Homo sapiens, era piùma sorprendentementenella struttura e nella forma a quello dei suoi parenti più evoluti. La scoperta dei resti della specie Homoè avvenuta nel 2013, in Sudafrica: lo scorso anno si è stabilito che i reperti risalgono ad un periodo che va da 236.000 a 335.000 anni fa, cosa che ha lasciato perplessi gli studiosi, in quanto trovavano inspiegabile il fatto che l’Homoavesse convissuto con altre specie che possedevano ungrande il triplo. La nuovapubblicata su “Proceedings of the National Academy of Sciences” suggerisce che il comportamento di questi ominidi forse era determinato più da forma e struttura delche dalle sue dimensioni. L'articolo ...