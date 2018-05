Riabilitazione sempre più hi-tech | arrivano i robot fisioterapisti

meteoweb.eu

: La riabilitazione del Presidente @berlusconi è una bella notizia, per la democrazia e per l'Italia, oltre che per F… - comilara : La riabilitazione del Presidente @berlusconi è una bella notizia, per la democrazia e per l'Italia, oltre che per F… - MazzaliP : RT @Doryblu_: Penso che oggi sia stato il giorno più bello della mia vita... finalmente i neurologi hanno trovato la causa dell’ictus e la… - alepanisardegna : RT @Doryblu_: Penso che oggi sia stato il giorno più bello della mia vita... finalmente i neurologi hanno trovato la causa dell’ictus e la… -

(Di lunedì 14 maggio 2018)più attivi, in grado di aiutare icontrollando i pazienti con collegamenti audio-video o laboratori tecnologici con realtà virtuale per motivare i bambini negli esercizi: sono alcune delle ultime novita’ nell’ambito della, che ricorredi piu’ all’aiuto dei. Verranno presentate a Milano alnology Hub dal 17 al 19 maggio. Si potra’ cosi’ vedere come funziona la tele-domiciliare, che attraverso una ‘postazione operatore’ e un ‘kit paziente’ da installare a domicilio, consente di combinare esercizi di realta’ virtuale con la telepresenza del terapista. Verranno poi presentati iMotore e Ultra per il recupero funzionale del braccio per le persone colpite da ictus ed esoscheletri per laneuromuscolare. La Fondazione Don Gnocchi di ...