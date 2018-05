Resta quel che resta | l' inedito di Pino Daniele in onda su Radio Capital alle

Nell'inedito "Resta quel che resta" il testamento di Pino Daniele. Il 7 giugno il concerto tributo al San Paolo di Napoli : L'incipit è una triste profezia, quasi un testamento. "Quando qualcuno se ne va resta l'amore intorno". Si intitola Resta quel che resta ed è l'inedito di Pino Daniele che alle 11 del 14 maggio le radio italiane trasmetteranno in contemporanea. A riferirlo è il Corriere della Sera."E se qualcosa ci sarà, oltre quegli occhi chiusi...": difficile leggere questi versi senza andare con la mente a un'immagine che in molti ...

Quel che Resta di Peppino - 40 anni dopo : «I mafiosi hanno commesso un errore». Giovanni Impastato ne è convinto: uccidendo suo fratello Peppino, quarant’anni fa, «mettendolo a tacere, hanno amplificato la sua voce». Oggi, a portare avanti il messaggio che l’attivista politico e giornalista siciliano voleva trasmettere, le sue denunce e gli sberleffi ai boss e alle attività di Cosa Nostra, le illegalità della politica locale, le verità che spiegava attraverso i microfoni di Radio Aut, ...

Castagnola a ragazzi : fate attenzione a web. Quel che pubblicate Resta : Roma – Di seguito le parole del componente del Comitato Media e Minori del ministero dello Sviluppo Economico, Iside Castagnola. “Tutto Quello che pubblichiamo in Rete è per sempre. Tutelate la vostra privacy. Non vi fate controllare e geolocalizzare. Siate attenti ad impostare i filtri. Perché la reputazione online si crea fin da bambini”. “La legalità è l’applicazione delle regole. La netiquette è ...

“Schifoso!”. Lo hanno arRestato : ex volto di Amici in manette. Pesantissima l’accusa : cosa faceva a quelle ragazze. Sui social l’ira della rete : Dalla televisione al carcere. Dal lavoro ad Amici, il programma cult di Maria De Filippi dal quale sono usciti Emma Marrone e Stefano De Martino, e Volere Volare, a un’inchiesta dai tratti torbidi. Insulti a frotte sul web dove il personal trainer è stato preso di mira da centinaia di utenti. Una storia torbida sulla quale la magistratura è chiamata a fare piena luce. L’uomo in questione è Marco Castellano, ha 46 anni e lavora come personal ...

Ideologici e confusi. Quel che Resta di Marx non è il marxismo : Nel suo limpido saggio, Il Marxismo dopo Marx , Ed. Castelvecchi, , Giuseppe Bedeschi, non solo uno dei massimi studiosi italiani di storia del liberalismo, ma, altresì, un profondo conoscitore dell'...

Kazuo Ishiguro : quel che Resta del Nobel - è la scrittura - : Le motivazioni con le quali l'Accademica di Svezia assegna il Nobel per la Letteratura spesso sono così generiche da apparire insignificanti. Nel caso di Kazuo Ishiguro, vincitore nel 2017, furono: '...

Renzi in controllo di quel che Resta del Pd : Parliamoci chiaro, in premessa, per i non addetti allo psicodramma democratico: l'ipotesi, quella di un accordo politico con l'M5s, è caduta nel corso della diretta di Fabio Fazio domenica scorsa, col grande ritorno di Matteo Renzi. quel che è accaduto oggi ne rappresenta, semplicemente, il secondo prevedibile atto: la battaglia per il controllo del Pd, o di ciò che resta del Pd, e su quali basi.È questo il senso ...

[L'analisi] Le dimissioni farlocche di Renzi e quel che Resta del Pd - prigioniero del maleducato di talento : Giri il mondo, ti disintossichi e quando torni ti sei rifatto una verginità". Un politico avveduto avrebbe dovuto dargli retta . Ma Renzi deve avere un Ego smisurato che lo divora. Si è dimesso, è ...

Giulia De Lellis Resta a Verona : la nuova casa è vicina a quella di Andrea : Giulia De Lellis e Andrea Damante news: la nuova casa è a Verona, vicina a quella dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia De Lellis ha cambiato casa dopo l’addio ad Andrea Damante. Ma, caso strano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di restare a Verona, la città dell’ex tronista. La web influencer […] L'articolo Giulia De Lellis resta a Verona: la nuova casa è vicina a quella di Andrea proviene da ...

Amatrice 20 mesi dopo il sisma. Il video dal drone su quello che Resta : A 20 mesi esatti dal terremoto che ha devastato il Centro Italia, distruggendo il borgo di Amatrice, Corso Umberto I e l’intero centro storico del borgo reatino si presentano così: un’arida radura che contrasta nettamente con il verde rigoglioso acceso dalla primavera sui Monti della Laga. Un paesaggio quasi lunare, visibile anche dai satelliti, una ferita che nessuno potrà mai cancellare, e che sta lì a ...

“Hanno arRestato Spiderman”. L’orrore dietro la maschera : per anni - indossando il costume del famoso supereroe - era stato al servizio dei più piccoli - amato da tutti. Ma quell’uomo nascondeva un orribile segreto venuta a galla nel peggiore dei modi : per lui - ora - il carcere a vita : Una vita al servizio dei più piccoli, calandosi puntualmente nel costume di uno dei supereroi più amati dai bambini per strappare loro un sorriso e regalare dei momenti di divertimento. Una dedizione nella sua professione che gli era valsa gli apprezzamenti del mondo intero, con le sue gesta che col passare degli anni erano diventate virali in rete tra gli applausi degli utenti commossi di fronte alle sue performance. Ma dietro ...

“Sai…”. Isola - il microfono Resta aperto ed è caos. A pochi minuti dalla proclamazione del vincitore - quando la diretta sta per finire - nello studio risuonano quelle parole imbarazzanti e non si può far finta di nulla : Lunedì 16 aprile è andata in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi. Una serata in pompa magna che ha visto la Marcuzzi presentarsi in abito da sposa, l’abito da sposa che ha indossato al suo matrimonio. Una bomba, come sempre, poi. Questa ultima edizione del reality è stata vinta da Nino Formicola che ha sbaragliato la concorrenza. Proprio lui, che continuava a chiedersi cosa ci facesse in un reality. Proprio lui che, i reality li odia. O ...