Renault Captur Sport Edition | la famiglia dei crossover alla francese si allarga – FOTO

(Di lunedì 14 maggio 2018) La Fondazione Exclusiva di Testaccio, a Roma, è stata scelta daper presentare la new entry della: lanei suoi due nuovi allestimenti,2, che va quindi ad aggiungersi ai modelli Scénic e Kadjar. Dfine del 2017 la casaha cominciato, passo dopo passo, a rinnovare la gamma, che è ora semplificata e rappresentata dalle tre famiglie Duel Collection per le berline,per ie Executive per le premium. prossimamente, sarà presentata invece la gamma Business, trasversale, che coinvolgerà tutti i modelli a partire dCLIO. Quella deiè sicuramente lapiù importante tra le tre, in termini di vendite, tanto che solo nel 2017 ne sono state immatricolate 30mila unità e nel primo quadrimestre del 2018 circa 10.300: si tratta pertanto di un modello che, fino ad ora, non ...