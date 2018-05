Renault Captur - Debutta lallestimento Sport Edition

quattroruote

(Di lunedì 14 maggio 2018) Si chiamail nuovo allestimento della nuovaappena presentato e già ordinabile nelle concessionarie. Disponibile in due diversi step di equipaggiamento, arricchisce la gamma della più venduta crossover straniera del segmento B, forte delle sue 29.487 immatricolazioni nel 2017. Un successo confermato anche nel primo quadrimestre del 2018, con 10.381 unità già consegnate. Nuova gamma. Arricchisce e semplifica, per essere precisi: con lingresso del nuovo allestimento, la gamma si riduce ora alla entry levelLife, allee alla top di gamma Initiale Paris. Del resto, le nuove versionirappresenteranno il pilastro dellofferta di Suv e crossover nei listini della Losanga.Motori. Con il debutto delle nuove versioni, fanno il loro esordio sullaanche le motorizzazioni Euro 6c, senza alcuna modifica in termini di potenza ...