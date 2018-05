Reggio Calabria | frontale tra moto | morti due uomini | ferita una ragazza di 20 anni

Reggio Calabria : insediati i componenti dell'Osservatorio Regionale sulla violenza contro le donne : Una grande conquista nel mondo femminile calabrese, un successo per il Dipartimento Diritti Umani e Libertà Civili della Calabria, per aver individuato la totale assenza dell'Osservatorio Regionale. ...

‘Ndrangheta - “cosche monopoliste nel settore edile” : sei arresti a Reggio Calabria. Indagato un dipendente pubblico : Nella sua qualità di responsabile dello sportello unico del Comune di Reggio Calabria “contribuiva concretamente e consapevolmente a rafforzare e realizzare gli scopi della ‘ndrangheta sfruttando, abusando e strumentalizzando a tal fine, in maniera stabile e continuativa, l’incarico pubblico, mettendolo a disposizione degli interessi delle cosche nelle relazioni con l’ente comunale”. C’è anche il dirigente di Palazzo San ...

11 maggio i Nimby live al Csoa Cartella di Reggio Calabria : ... Kutso, Hacienda, Miss Fraulein, , Allmyfriendsare, dead, Kyle, Scarma, Octopus, Saint Just, etc.; e collaborano con lo scrittore Franco Dionesalvi per la realizzazione di alcuni spettacoli di musica ...

All'Università Mediterranea di Reggio Calabria una lezione di architettura con Franco Purini : ... musica, archeologia, estetica, artifigurative, scienza… Sono stati coinvolti, inoltre, 10 docenti della Mediterranea e di altre università a porre ciascuno una domanda significativa del proprio ...

'Ndrangheta - Gdf sequestra a Reggio Calabria la 'Casa Famiglia Ciccilla' : Reggio Calabria - Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio ...

Operazione Fraudatores. Arresti all’Aquila e Reggio Calabria : I Carabinieri del Comando di Provinciale di Messina, agli ordini del colonnello Jacopo Mannucci Benincasa, hanno eseguito un’ordinanza di custodia

Reggio Calabria - aeroporto; Nicolò : "Regioni spieghi rilancio scalo" - : "A tutt'oggi sul futuro dell'aeroporto 'Tito Minniti' non vi è traccia di una politica dei trasporti e di una strategia per il rilancio in una logica competitiva di attrazione di nuovi investitori e d'incremento delle tratte che possano raccordarlo con i principali centri del ...

Reggio Calabria : 'il livello di disoccupazione giovanile è oltre il 60%' : ... limitando l'innovazione e l'inclusione, limitando la società a migliorare la propria condizione sociale ed economica, nello sviluppo di nuove idee, per il commercio, per la cultura, per la scienza, ...

Volo d’emergenza dell’Aeronautica : bambina in pericolo di vita trasferita da Reggio Calabria a Roma : Nella notte un veliVolo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario dall’aeroporto di Reggio Calabria a quello di Ciampino, trasportando a Roma una bambina di 8 anni in pericolo di vita che necessitava di essere trasferita d’urgenza presso l’Ospedale Bambino Gesù. Il trasporto della piccola paziente, dei suoi genitori e di un’equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura di ...

Marra - Map - : 'Volare da Crotone a 9 - 99 ma da Reggio Calabria a 100 euro' : Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina assente che negli ...

L'aeroporto di Reggio Calabria ancora penalizzato - fuori dalle nuove offerte di voli low cost : Pietro Marra ' Non entro in merito sul fallimento e le vicende giudiziarie della Sogas ma bisogna guardare avanti e ai cittadini che si sentono sempre di più abbandonati da una politica reggina ...

Aggressione sulla Salerno-Reggio Calabria - arrestati ultras Catania : tutti i dettagli : Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato sta eseguendo numerose ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro) nei confronti di un gruppo di ultras catanesi, indagati, a vario titolo, per i reati di rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di ...

Reggio Calabria - assalto degli Ultras del Catania : il racconto shock del conducente : Qualche giorno fa sono stati presi provvedimenti da parte della Polizia per un gruppo di Ultras del Catania dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Il conducente dell’auto racconta la testimonianza shock vissuta durante la trasferta. “Vengo subito ai ...

Vento forte a Reggio Calabria : tettoia di lamiera si stacca - intervento dei vigili del fuoco [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...