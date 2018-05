Regeni | la mamma Paola e l’avvocato annunciano lo sciopero della fame dopo l’arresto in

Regeni - oggi la mamma inizia lo sciopero della fame : L'iniziativa contro il fermo in Egitto della moglie del direttore dell'Ong che sta assistendo al Cairo la famiglia del giovane ricercatore ucciso -

Omicidio Regeni - la mamma di Giulio inizia lo sciopero della fame : Omicidio Regeni, la mamma di Giulio inizia lo sciopero della fame La madre del ricercatore torturato e ucciso al Cairo nel 2016 e l'avvocato Sandra Ballerini protestano contro l’arresto della moglie del direttore di Ecrf, ong egiziana che assiste la famiglia al Cairo: “Nessuno deve più pagare per la verità sull'uccisione di ...

Martina e le foto sulla tomba di Regeni. Ira della mamma di Giulio : La madre del ricercatore morto in Egitto: "No a strumentalizzazioni". Il Pd si scusa: "Nostro intento era onorare la sua memoria, rimuoveremo le foto"

