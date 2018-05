Red Bull Bc one | le spettacolari immagini della finale di breackdance più importante al

F1 - GP Spagna 2018 : analisi qualifiche : volano le Mercedes - ma le Ferrari sono in scia. Le Red Bull sperano nel passo gara - ma tutto ruoterà attorno alle gomme : Si sapeva che la Mercedes sarebbe stata la vettura da battere nel fine settimana del Gran Premio di Spagna e, infatti, le qualifiche lo hanno confermato. Prima fila tutta targata “Frecce d’argento” con Lewis Hamilton che ha centrato la 74sima pole position in carriera di un soffio su Valtteri Bottas. alle loro spalle Ferrari e Red Bull, con le gomme grandi protagoniste della giornata. I distacchi, tuttavia, sono ridotti, e ...

Spagna : Hamilton-Bottas - davanti a Ferrari e Red Bull : E' di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle qualifiche del GP di Spagna, 1.17.633, nuovo record del Circuit de Catalunya. Per il campione inglese si tratta della seconda pole del 2018, dopo quella in Australia, e della numero 74 in carriera. Domani accanto a lui scatterà il compagno di squadra in Mercedes Valtteri Bottas, a […]

F1 Spagna - i piloti Red Bull : "Le supersoft non vanno - ma il nostro passo è buono" : Verstappen e Ricciardo contenti della simulazione gara, ma avvertono: "Sarà importante la qualifica"

F1 - GP Spagna 2018 : analisi prove libere. Grande equilibrio al Montmelò. Mercedes da battere - ma Red Bull e Ferrari sono vicine - specie in ottica gara : Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 (clicca qui per programma e tv) ci hanno regalato alcune conferme e diverse novità. In primo luogo ci hanno ribadito che la Mercedes si trova su uno dei circuiti preferiti, sia per la vettura che per i suoi piloti. Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nella FP1, mentre Lewis Hamilton nel pomeriggio ha fissato un ottimo 1:18.259. Con il passare dei minuti, però, Red Bull e Ferrari ...

Spagna : Hamilton davanti alle Red Bull nelle FP2 : Si fanno interessanti le cose a Barcellona. Al termine delle seconde libere del GP di Spagna, ancora Mercedes davanti a tutti, questa volta con Lewis Hamilton che ha preceduto le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, grazie a un tempo 1m18.259s fatto a inizio sessione usando le mescole soft. Nella simulazione di qualifica sembrava […]

F.1 - GP di Spagna - Hamilton precede le due Red Bull nelle libere 2 : Lewis Hamilton è stato il più veloce in pista a Barcellona, nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes ha impostato un tempo di 1:18.259, precedendo le due Red Bull Racing di Daniel Ricciardo e Max Verstappen.In aggiornamento...

LIVE F1 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Lewis Hamilton precede le Red Bull e Bottas - le Ferrari devono rispondere! : La cronaca della FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 15.51 Aggiornamento tempi 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.259 10 2 Daniel ...

Red Bull : si riparte da zero - ma Verstappen sotto osservazione : Helmut Marko ha detto che la questione dell'incidente tra i piloti Red Bull a Baku è ormai chiusa. "Non ci sono rancori o cose in sospeso, il capitolo è chiuso", ha detto il boss. Ma sembra che Marko abbia dato potere agli ingegneri dei due di fermare ogni battaglia in caso di evidente rischio: "Devono […]

F1 - GP Spagna 2018 : a Barcellona sarà ancora Ferrari-Mercedes - o la Red Bull saprà alzare la testa? : Dopo le emozioni di Baku, la Formula Uno attraversa tutta l’Europa in direzione occidentale e sbarca a Barcellona per la 48esima edizione del Gran Premio di Spagna. Siamo giunti al quinto appuntamento di una stagione che ci sta regalando sorprese e colpi di scena a ripetizione ma che, con la gara del Montmelò taglierà il primo quarto della sua annata. Un primo bilancio parziale, quindi, si potrà assolutamente sviluppare, tenendo conto che ...

Renault : la Red Bull deve decidere entro il 31 maggio : La Red Bull ha tempo fino alla fine di maggio per decidere tra Renault e Honda per il 2019. I colloqui tra il team e la Casa giapponese sono iniziati a Baku. Secondo i regolamenti FIA, i team devono indicare il fornitore di motore con cui lavoreranno nella stagione successiva entro il 15 maggio, ma […]

