Recensione Xiaomi Mi 6x | rimandato! Speriamo in Mi A2

Recensione Xiaomi Black Shark : il re indiscusso degli smartphone da gaming : Xiaomi Black Shark è la risposta del colosso cinese alla nuova nicchia di mercato degli smartphone da gaming, e sotto molti punti di vista si pone come il miglior prodotto per la categoria dei videogiocatori. Ma quali sono i pro e i contro di uno smartphone da gaming? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Black Shark! L'articolo Recensione Xiaomi Black Shark: il re indiscusso degli smartphone da gaming proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 Plus Recensione autonomia della batteria : Ecco i risultati dal punto di vista dell’autonomia della batteria da 4000 mAh montata sullo Xiaomi Redmi 5 Plus, disponibile all’acquisto anche in Italia.Uno dei fattori più importanti da tenere sicuramente in considerazione quando si acquista un nuovo smartphone è la sua autonomia, in soldoni poveri quanto tempo può rimanere acceso con un utilizzo normale.Analizziamo oggi la durata della batteria dello Xiaomi Redmi 5 Plus, il ...

Xiaomi Yi 4K Plus Recensione Completa : Anche le Action Cam, sono entrate ormai a far parte di quei dei dispositivi elettronici quasi sempre presenti in famiglia, ideali per fare riprese di qualità in alta definizione, con una spesa minima e un ingombro ridotto e con la possibilità inoltre di fare riprese sott’acqua. Se in passato la scelta era obbligata, in quanto […] Xiaomi Yi 4K Plus Recensione Completa

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : il nuovo re della fascia media? : Xiaomi Redmi Note 5, nonostante la confusione di nomi tra versione cinese o indiana e le fotocamere posteriori alla iPhone X, è un vero e proprio candidato alla corona di re della fascia media. Ma riesce ad ottenere la corona? Scopriamolo nella nostra Recensione di Xiaomi Redmi Note 5! L'articolo Recensione Xiaomi Redmi Note 5: il nuovo re della fascia media? proviene da TuttoAndroid.