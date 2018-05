Raffaella Sallustio responsabile del nucleo produttivo nuovi format d' intrattenimento di

blogo

(Di lunedì 14 maggio 2018) Grande personaggio di lungo corso televisivo, una che la televisione l'ha masticata e molto ed è riuscita spesso e volentieri a trarne il meglio con gli ingredienti che aveva a disposizione. Insomma una professionista che la televisione la conosce e molto bene, sia nei suoi meccanismi che nei suoi protagonisti, pronta a trarne il meglio. Stiamo parlando diche approda nel team dirigenziale di Rai1, dopo essere statadell'della casa di produzione Endemol.Lanon sarà capostruttura, come erroneamente scritto da alcune parti, madelsviluppod'della prima rete della Rai. Tanto per cominciare si occuperà della nuova Domenica in di Mara Venier e del nuovo programma pomeridiano che Caterina Balivo condurrà nei pomeriggi di Rai1, due produzioni che avranno bisogno della sua ...