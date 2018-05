Quella gaffe di Riotta sulla nostra Costituzione

Scandalo all’Isola. La gaffe che disintegra il reality. Alessia e la produzione stanno facendo di tutto per evitare che il programma perda credibilità dopo tutte le polemiche di quest’anno. Ma la naufraga - ingenua - in diretta si lascia sfuggire Quella frase che fa sbiancare tutti quanti. “Regolamento violato”. Si suda freddo : Lunedì 9 aprile è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. Nessuno se lo aspettava – qualcuno la dava per favorita – ma Alessia Mancini ha dovuto abbandonare il gioco. È questo che ha deciso il pubblico. E la ex letterina ha dovuto dire addio al sogno di gloria proprio a un passo dal traguardo. Vabbè, se ne farà una ragione. In fondo ora che lascia l’Honduras potrà riabbracciare la sua famiglia. A ogni modo, non è della Mancini (che ...