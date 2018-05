Quel disturbo premestruale che mi faceva sentire come dottor Jekyll e Mr Hyde mi ha

huffingtonpost

(Di lunedì 14 maggio 2018) Soffrire e deprimersi per repentini cambi d'umore, soffrire di doppia personalità, desiderare la morte: è questa la storia di Hannah Gilbert, donna britannica che ha raccontato di essersi sentita "e Mister". L'origine dei sintomi era ildisforico, che ricorda a tutti gli effetti ildepressivo maggiore ma si distingue da quest'ultimo per periodicità e durata limitata nel tempo.Questosi verifica in concomitanza con il calo drastico di estrogeni caratteristico della fase post-ovulatoria del ciclo mestruale. Secondo quanto riportato dal giornale Mirror, Hannah ha raccontato di aver iniziato ad avvertirne i sintomi già a 14 anni: improvvisamente la sua personalità cambiava, diventava irascibile, fuori controllo, arrivando perfino a spaventare i famigliari che erano arrivati a cacciarla di ...