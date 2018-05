Quel brano inedito di Pino Daniele Una triste profezia sul senso della fine

Serie A/ Le fatiche del Milan sembrano Quel le di Mattarella - a Mazzarri il premio... lato B : Serie A, il punto di ALFREDO MARIOTTI sulla trentunesima giornata del campionato: la vittoria in extremis del Napoli tiene viva la corsa allo scudetto, l'Inter finisce ko contro il Torino(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:00:00 GMT)

TOZ ANTONIO PIRETTI : "QuelLA SCHEDA ERA LA MIA" è il brano anti-astensionismo del cantautore italo-canadese : Il suo cammino di artista si arricchisce ulteriormente con collaborazioni in spettacoli teatrali e in chiese Gospel. Ha pubblicato 4 album, demo, singoli e si è esibito in più di 360 Ultime ...