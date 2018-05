Quarantesimo anniversario della legge Basaglia | eredità e nuove prospettive

Blastingnews

: RT @Scacciavillani: Il governo #TrotaSpelacchio e' un tripudio in pompa magna per celebrare degnamente il quarantesimo anniversario della L… - gilfiotw : RT @Scacciavillani: Il governo #TrotaSpelacchio e' un tripudio in pompa magna per celebrare degnamente il quarantesimo anniversario della L… - SenzaBarcode : Aldo Moro. La verità mancata è il titolo della rassegna di teatro e cinema che il Teatro Biblioteca Quarticciolo de… - seggiofrancesco : PEPPINO IMPASTATO, QUARANTESIMO ANNIVERSARIO, CORTEO DEL 9 MAGGIO 2018 -

(Di lunedì 14 maggio 2018) "Il 13 maggio di quarant'anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa - nota come "" - che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l'Italia in posizione d'avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d'orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà". Lo scrive il presidente Sergio Mattarella in occasione del180. Il 13 maggio 1979 il parlamento varò unache abolì i manicomi, cioè gli ospedali psichiatrici, strutture nella quale venivano internate persone con disturbi mentali e considerate pericolose per sé e per gli altri. Grazie all’impegno di Franco, psichiatra e neurologo italiano, l’Italia aprì la strada alla discussione riguardante il trattamento dei pazienti ...