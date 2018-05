Pubblicato il nuovo maxi concorso per l' assunzione di 967 funzionari Inps

Un nuovo Sakura Wars sarà Pubblicato entro il 31 marzo 2019 : Lo scorso aprile Sega annunciò un nuovo capitolo Sakura Wars per le piattaforme attuali. Sebbene negli anni non si sia parlato di nessuna finestra di lancio, in questi giorni abbiamo scoperto che il titolo non è così lontano dall'essere pubblicato.Come riporta Dualshockers, durante l'ultimo rendiconto finanziario di Sega è emerso che la pubblicazione del titolo è prevista durante l'anno fiscale 2019, insieme a Shenmue I & II. Questo vuol ...

Arctic Monkeys : Pubblicato il nuovo album 'Tranquility Base Hotel Casino' - ascoltalo qui : Sono tornati gli Arctic Monkeys . A cinque anni dall'ultimo successo, AM , la band di Alex Turner ha pubblicato il nuovo album, Tranquility Base Hotel & Casino . La band non ha pubblicato alcun ...

Dillon's Dead-Heat Breakers : Pubblicato un nuovo trailer per il titolo 3DS : Dillon's Dead-Heat Breakers si mostra al pubblico con un nuovo intro trailer, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere, in Dillon's Dead-Heat Breakers dovremo dare la caccia ai mostri nemici per difendere i villaggi di frontiera. L'azione si fonde con il genere tower defense in questo interessante titolo realizzato per la famiglia 3DS.Questa volta Dillon, il lampo rosso, farà squadra con il nostro Mii in versione animale. Dovremo ...

Selena Gomez ha Pubblicato il nuovo singolo “Back To You” : ecco cosa ne pensano i fan : Finalmente è uscito! The post Selena Gomez ha pubblicato il nuovo singolo “Back To You”: ecco cosa ne pensano i fan appeared first on News Mtv Italia.

Nitro ha Pubblicato il video del nuovo singolo “Chairaggione” : c’è anche Salmo! : Take a look! The post Nitro ha pubblicato il video del nuovo singolo “Chairaggione”: c’è anche Salmo! appeared first on News Mtv Italia.

Inps * Gazzetta Ufficiale : Pubblicato il nuovo concorso per 967 funzionari 'Consulenti protezione sociale' - : Il concorso viene bandito in contemporanea all'emanazione del Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle ...

L’Inps cerca 967 laureati : Pubblicato nuovo bando : Un nuovo concorso pubblico per 967 funzionari dell'Inps. Il bando è stato pubblicato questa sera sulla Gazzetta ufficiale e si tratta nello specifico di posti di consulente protezione sociale, destinati ad essere inseriti nei ruoli del personale Inps come funzionari di area C, posizione economica C1. Il profilo ricercato è una "figura strutturalmente inserita nei processi produttivi", che svolge "funzione di produzione e consulenza", così come ...

Ed Sheeran ha Pubblicato il video del nuovo singolo “Happier” : Aww <3 The post Ed Sheeran ha pubblicato il video del nuovo singolo “Happier” appeared first on News Mtv Italia.

Dopo l’improvvisa morte di Avicii - il nuovo album del dj verrà Pubblicato postumo? : La morte di Avicii, a soli 28 anni, ha scosso il mondo della musica lo scorso venerdì. Una notizia che ha scioccato il pubblico del dj ma in generale l'intero mondo dello spettacolo. Tra i dj più noti e pagati al mondo, il giovane musicista e produttore svedese stava lavorando ad un nuovo album di inediti, che avrebbe dovuto essere rilasciato nei prossimi mesi. Un lavoro molto atteso che ora resta incompiuto, ma potrebbe anche trovare uno ...

Canile comunale di Brindisi : Pubblicato il bando per il nuovo gestore : Brindisi - La Brindisi Multiservizi ha emesso un bando per l'affidamento del servizio di recupero, ricovero, mantenimento e cura cani randagi presso il Canile rifugio comunale sanitario situato in ...

Shadow of the Tomb Raider : Pubblicato un nuovo artwork di Lara Croft : Chi sta attendendo l'arrivo del nuovo Shadow of the Tomb Raider, annunciato qualche tempo fa, avrà piacere di saper che è disponibile un nuovo artwork ritraente una Lara Croft decisamente agguerrita.Nell'immagine riportata da Resetera possiamo vedere, sullo sfondo, la piramide precolombiana e un'ampia eclissi di sole, mentre la nuova Lara è tratteggiata in una posa e con colori decisamente più tenebrosi e agguerriti. Dotata di pugnale da ...

God of War : Pubblicato un nuovo diario di sviluppo dedicato all'Ascia del Leviatano : Un nuovo diario dello sviluppo è disponibile oggi.Nel filmato, questa volta, gli sviluppatori ci parlano dell'Ascia del Leviatano, l'arma che abbiamo più e più volte visto brandita da Kratos nei gameplay che si sono susseguiti negli ultimi giorni.Si tratta della sua arma principale, per cui cela sicuramente una storia di una certa rilevanza dietro al suo potere.Read more…

A Way Out sta per arrivare : Pubblicato un nuovo gameplay trailer : Electronic Arts e Hazelight Studios sono ormai pronti all'imminente lancio del loro A Way Out, già nella giornata di ieri sono emersi i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC, ora apprendiamo che le due compagnie hanno rilasciato il trailer finale per il titolo.Qui di seguito è possibile visionare il nuovo trailer riportato da Gematsu:Per chi non lo sapesse, A Way Out è un gioco di avventura "co-op-only" in cui i giocatori assumono i ...