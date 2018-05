Psg - Tuchel è il nuovo allenatore dei parigini : Il tedesco Thomas Tuchel , ex tecnico del Borussia Dortmund, è il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Ne ha dato notizia con un comunicato la stessa società, che aveva già ufficializzato la fine ...

