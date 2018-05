Prova A Vincere Huawei P20 Pro Con “Shake & Play” Di Vodafone!

Valtteri Bottas - GP Spagna 2018 : “Avrei voluto vincere ma è stata una grande Prova di squadra” : Seconda posizione nel GP di Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di Formula Uno, Valtteri Bottas ha completato la festa Mercedes sul tracciato catalano. Il finlandese, superato al via dall’ottimo scatto della Ferrari di Sebastian Vettel, ha sfruttato il rientro ai box della Rossa per riprendersi la seconda piazza e chiudere alle spalle del compagno di squadra Lewis Hamilton. Una grande dimostrazione di forza del team di Brackley, come ...

Beatrice Pezzini/ Chi è? J-Ax : "Bisogna rischiare per vincere" - i giudici sorpresi dalla Prova! : Beatrice Pezzini è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2018: la partecipazione, a soli 15 anni, a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:30:00 GMT)

Sebastian Vettel - GP Azerbaijan 2018 : “Potevo vincere - c’ho Provato - non è stato un rischio eccessivo” : Sebastian Vettel sperava in un altro risultato in questo Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari, infatti, dopo aver sfruttato al meglio la pole position, stava conducendo la gara in lungo ed in largo, senza problemi. Nel breve volgere di pochi istanti, invece, la sua corsa, come in Cina, è stata rovinata dalle casualità. Prima il pit stop, poi la Safety Car, fino al suo errore nella ripartenza. Un tentativo da “o la va o la ...

F1 Azerbaijan - Ricciardo : «La mia esigenza è Provare a vincere un campionato del mondo» : BAKU - Non solo il duello Mercedes e Ferrari nel Gran Premio dell'Azerbaijan. Con la vittoria in Cina Daniel Ricciardo e la Red Bull hanno dimostrato di poter lottare ad armi pari con le altre. L'...

Kolarov : “la Roma ha l’obbligo di Provare a vincere Champions” : “Ora viene il bello ma anche il duro. Noi siamo arrivati in semifinale meritatamente e abbiamo l’obbligo di provare a vincere la Champions League”. Lo ha detto il terzino della Roma Aleksander Kolarov alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Liverpool. “Siamo pronti a fare due grandi partite, domani non si deciderà niente perché ci sarà anche la gara di ritorno -ha aggiunto il 32enne ...

Valverde : “può ancora succedere tutto - dobbiamo Provare a vincere” : “Può ancora succedere di tutto. Non dobbiamo pensare di aver già vinto. Abbiamo conquistato un bel vantaggio nella gara del Camp Nou, ma dobbiamo giocare come se fossimo ancora zero a zero. Può succedere di tutto in partita: una giocata, un’espulsione, non lo sappiamo. dobbiamo cercare solo di vincere”. L’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde non considera già sicura la qualificazione alla semifinale di Champions ...

Golf - Augusta Master 2018 - Patrick Reed : “Se non credi di poter vincere - probabilmente non dovresti nemmeno Provarci” : Il primo Major stagionale entra nel vivo con uno scoppiettante secondo round. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club Patrick Reed si è preso la vetta dell’Augusta Masters al termine di un perfetto secondo giro. L’americano crede di potersi giocare ogni carta fino al termine dell’esperienza: “Tutti vogliono vincere questo torneo, ma se non credi di potercela fare è meglio non provarci neppure. Credo che ...

Un Mondo di ragioni per vincere L'Atalanta alla Prova Udinese : Ha ragione mister Gasperini, uomini così non muoiono mai e nello sport un ricordo ci sarà sempre per le emozioni che hanno saputo donare. Allora non resta che dedicargli un successo, contro una ...

Giro delle Fiandre 2018 : Sonny Colbrelli alla Prova della verità. Può davvero pensare di vincere questo genere di corse? : Il Giro delle Fiandre di domenica sarà potenzialmente un momento chiave della carriera di Sonny Colbrelli. Il 27 enne di Desenzano del Garda, dopo tanti piazzamenti di prestigio nelle classiche del pavé, dovrà ora dimostrare se possiede davvero le capacità per lottare per il successo in una Classica Monumento. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del velocista lombardo per questa corsa. Colbrelli è migliorato moltissimo negli ultimi anni ...