Pronostico Aston Villa-Middlesbrough | Championship Play Offs 15-5-2018 e Analisi

(Di lunedì 14 maggio 2018)Semifinale di ritorno,di, Martedì 15 Maggio. Bruce senza El Mohamady, Bamford dal 1′., martedì 14 maggio. Il Boro è chiamato all’impresa per ribaltare la sconfitta di misura subita in casa all’andata dains. La squadra di Steve Bruce è apparsa più in forma e cinica rispetto ai rivali che, nonostante l’incitamento da parte del pubblico del Riverside ed un maggior possesso palla, non sono riusciti a impensierire la difesa avversaria, apparsa molto disciplinata. Anzi, all’unica vera occasione ins hanno segnato con Mile Jedinak, consentendo alla formazione di Birmingham di partire con un gol di vantaggio. Sarà davvero dura per la formazione guidata da Tony Pulis che, nelle ultime 9 partite di campionato, ne hanno vinto solamente 2 in ...