Programma Lega-M5s | il Pd contro il condono Martina ' Passo indietro drammatico'

I SOLDI PER IL Programma DI GOVERNO?/ Ecco come Lega e M5s possono trovarli : Le intenzioni di Lega e M5S non sembrano cattive. Ma senza un taglio del debito pubblico rischiano di mettere in pericolo il Paese, spiega CARLO PELANDA

Governo - Centinaio (Lega) : “Programma ormai definito - mancano le virgole. Sul nome del premier decidono Di Maio e Salvini” : “L’accordo vediamo di farlo e di trovarlo, vediamo se Di Maio e Salvini riescono a chiudere su tutto”. Sono le parole del senatore leghista Gianmarco Centinaio all’uscita dal Pirellone al termine dell’incontro tra M5s e Lega per definire il contratto di Governo. Quanto al nome da proporre a Mattarella per l’incarico di presidente del Consiglio, ha dichiarato “lo decideranno Di Maio e Salvini, noi stiamo sul ...

Prosegue la trattativa sul Programma tra Lega e M5s. E il clima sarebbe 'ottimo' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno lasciato a ora di pranzo il nuovo vertice al Pirellone per stendere il contratto sul programma di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Gli altri membri delle ...

Prosegue la trattativa sul Programma tra Lega e M5s. E il clima sarebbe "ottimo" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno lasciato a ora di pranzo il nuovo vertice al Pirellone per stendere il contratto sul programma di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Gli altri membri delle deLegazioni dei partiti rimarranno invece al tavolo fino almeno alle 18 per appianare le ultime divergenze, che non sarebbero ormai troppe. Al secondo giorno di lavori serrati, gli 'sherpa' dei due partiti stanno esaminando i temi ...

Governo M5S-Lega - la prima bozza del Programma : 21.30 - Luigi Di Maio ha pubblicato un video su Facebook in cui ha detto : "Stiamo discutendo del futuro dell'Italia, siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada". Infine ha aggiunto: "La discussione va avanti, ci sono ampi punti di convergenza. Ovviamente domani dovremo continuare a lavorare".Domani ci sarà un'altra ...

Governo : ok M5S-Lega a 15 punti Programma : Potrebbero essere aggiunti, si apprende dalle stesse fonti, ad esempio il tema del tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. L'obiettivo, almeno ...

CONTRATTO M5S-LEGA/ Il Programma flop tra flat tax - pensioni e reddito di cittadinanza : Movimento 5 Stelle e Lega lavorano al programma di governo. E sembra che gli interventi più significativi possano trasformarsi in un flop, spiega STEFANO CINGOLANI

M5S-Lega - pronta la prima bozza del Programma. Salvini 'Sostanziale accordo sui punti chiave'. Di Maio 'Intesa su tante cose' : Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. È un dibattito ...

M5S-Lega - pronta la prima bozza del Programma. Salvini 'C è sostanziale accordo sui punti chiave' : Un incontro strategico quello di oggi che si tiene a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo sempre più di primo piano sulla scena politica lombarda. Sia ...

Governo M5S-Lega<br>La prima bozza del Programma : 17.50 - Blitz di protesta dei centri sociali con fumogeni e striscioni srotolati sotto il Pirellone dove sarebbe in corso il secondo incontro odierno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per mettere a punto una prima bozza definitiva del contratto di Governo M5s-Lega. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno" si leggeva su uno striscione, tra gli altri slogan: "Lega ladrona, Milano non perdona". Le forze dell'ordine sono intervenute per ...

Contratto 5 Stelle-Lega - la prima bozza del Programma di governo : C’è una prima bozza del Contratto di governo 5 Stelle-Lega. Si chiama "Contratto per il governo del cambiamento" informa l’Ansa secondo cui la "brutta" del programma gialloverde sarebbe stata completata nel corso dell’incontro iniziato oggi alle 14 tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Milano.Sulla copertina della bozza di Contratto M5s-Lega spiccano i simboli dei due partiti. Secondo Adnkronos, che pubblica la foto della copertina del plico, ...