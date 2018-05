Prof si sente male - salvata dagli alunni : Napoli, 14 mag. (AdnKronos) - Colta da malore in casa, è caduta e per due giorni è rimasta a terra, immobilizzata e agonizzante: protagonista dalla vicenda una Professoressa, salvata grazie ai suoi alunni che si sono insospettiti e sono andati a cercarla. E' quanto riporta 'Metropolis' in edicola, s

La Prof si sente male in casa a Napoli - gli studenti la salvano : si erano allarmati per l'assenza : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola oggi che racconta la vicenda di una docente di 50 anni dell'istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli).Tra l'insegnante, che è disabile per problemi motori, e gli studenti, c'è un legame speciale. La sua assenza, senza preavviso e di ...

Met Gala 2018 / I look delle star tra sacro e Profano : Beyoncé assente ma protagonista - i meme su Tom Brady : Met Gala 2018, le star sul red carpet di New York: i migliori e i peggiori look della serata tra ostentazione, eccessi e splendidi abiti dedicati al Cattolicesimo.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:32:00 GMT)

L'Amatori sbanca Cremona e sente Profumo di A1 : Sembra proprio inarrestabile il cammino nei play off del L'Amatori di Marzella. Vittoria anche sul campo dell'Hockey Cremona. 4 a 3 il risultato finale di una partita sofferta; il primo tempo, infatti,...

L'Istituto Professionale Giorgi di Lucca presente a Verdemura : È iniziata 'Verdemura' a Lucca, la grande mostra-mercato del giardinaggio e del vivere all’aria aperta che coinvolge ogni anno espositori e visitatori da tutta Italia e non solo. A partecipare a questa iniziativa, anche stavolta vi sono un folto gruppo di ragazzi dell’Istituto Professionale “Giorgi” di Lucca afferente al Polo Scientifico Fermi-Giorgi che ieri mattina, accompagnati dai docenti Callipari, Giannotti, Tovani e Pisani, si sono recati ...

Controsorpasso del Città di Anagni - il Pomezia sente Profumo di vetta : Tutto ancora capovolto nel girone B del'Eccellenza. Il turno infrasettimanale regala l'ennesimo colpo di scena con il ritorno in vetta del Città di Anagni, che non senza soffrire supera di misura , 1-...

Instagram ora consente di collegare hashtag e altri Profili nella biografia : Continuano le novità in casa Instagram e l'ultima della serie riguarda la descrizione dell'utente nel profilo. Scopriamo insieme che cosa è cambiato L'articolo Instagram ora consente di collegare hashtag e altri profili nella biografia proviene da TuttoAndroid.