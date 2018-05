Primi scontri a Gaza nel giorno dell' inaugurazione dell' ambasciata Usa a Gerusalemme | un

huffingtonpost

(Di lunedì 14 maggio 2018)al confine tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva trae lo Stato ebraico. Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito - secondo la stessa fonte - li ha respinti con gas lacrimogeni. L'agenzia Wafa riferisce di 22 feriti. Questa mattina un drone israeliano è caduto in territorio ditra manifestanti palestinesi e l'esercito israeliano, con scambio di sassate e lacrimogeni, sono cominciati anche in Cisgiordania. In particolare a Betlemme e ad Hebron, ma sono segnalati in altre località come Kalandia, a nord di.Alle 15 ore italiane ci sarà la controversaamericana a, decisa dal presidente Donald Trump.