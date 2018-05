Prime informazioni sul nuovo Huawei Watch 2 2018 con schermo da 1 | 2 pollici

Immagini e feature di Xiaomi Redmi S2 e Prime informazioni su Xiaomi Valentino : La versione internazionale dello Xiaomi Redmi S2 è apparsa sul sito AliExpress, grazie al quale abbiamo nuove informazioni sulle sue principale feature L'articolo Immagini e feature di Xiaomi Redmi S2 e prime informazioni su Xiaomi Valentino proviene da TuttoAndroid.

PES 2019 - Prime immagini e informazioni : novità sulle licenze : PES 2019 è praticamente trapelato: ci sono immagini, informazioni sulle nuove licenze e molto altro. Ultimamente gli appasionati, purtroppo, hanno dovuto leggere la notizia della fine dell'accordo decennale tra Konami e UEFA per la licenza inerente alla Champion's League. Le novità comunque non mancheranno: il leak non è arrivato da un paziente dataminer ma addirittura dalla pagina messa per errore su PlayStation Store, poi rimossa. Ma internet ...

Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e Prime informazioni su Honor 10 Pro : Scopriamo Nuove immagini di LG G7 ThinQ, nascosto in alcuni case decisamente ingombranti, OnePlus 6, nascosto sotto al fratello OnePlus 5T. Per la prima volta invece parliamo di Honor 10 Pro e della sua tripla fotocamera posteriore. L'articolo Nuove immagini per LG G7 ThinQ e OnePlus 6 e prime informazioni su Honor 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Il giallo dei tre napoletani scomparsi : 'Prime informazioni dal Messico dopo la taglia da due milioni' : La ricompensa da due milioni di pesos messa a disposizione di chiunque dia informazioni alle famiglie dei tre napoletani scomparsi in Messico 'sta già producendo i suoi frutti: sono arrivate prime ...

The Walking Dead The Final Season svelato - a quando le Prime informazioni : I fan di The Walking Dead della Telltale Games saranno lieti di sapere che il team di sviluppo ha annunciato ufficialmente The Walking Dead The Final Season, con tanto di prima immagine annessa. Sarà, come suggerisce il titolo, l'ultima stagione - la quarta, per la precisione - della serie di avventure grafiche ispirate all'immaginario del fumetto di Robert Kirkman, di cui AMC sta trasponendo da anni l'omonima serie televisiva di successo. Ma ...

Mondiali Russia 2018 su Mediaset - le Prime informazioni sul palinsesto televisivo : Stasera la Nazionale Italiana sarà in campo allo stadio Etihad di Manchester in Inghilterra per una prestigiosa amichevole contro l'Argentina gà fissata molti mesi fa prima dell'inaspettato ko contro la Svezia nel doppio confronto valido come playoff di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, in programma dal ...

OPPO R15 avrà ColorOS 5.0 : ecco le Prime informazioni sulla nuova UI : In attesa della presentazione di OPPO R15, in programma per il 12 marzo, abbiamo avuto la conferma che lo smartphone potrà contare sull'interfaccia ColorOS 5.0 L'articolo OPPO R15 avrà ColorOS 5.0: ecco le prime informazioni sulla nuova UI è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.