Premio Beppe Viola | vince Inzaghi | oggi pomeriggio la cerimonia

lazionews.eu

: RT @IoNascoQui: ALTRO RICONOSCIMENTO PER SIMONE INZAGHI, ALLE 17 DI OGGI NEL SALONE D'ONORE DEL CONI IL TECNICO BIANCOCELESTE VERRA' PREMI… - Lex17368142 : RT @IoNascoQui: ALTRO RICONOSCIMENTO PER SIMONE INZAGHI, ALLE 17 DI OGGI NEL SALONE D'ONORE DEL CONI IL TECNICO BIANCOCELESTE VERRA' PREMI… - robertaortenzi1 : RT @IoNascoQui: ALTRO RICONOSCIMENTO PER SIMONE INZAGHI, ALLE 17 DI OGGI NEL SALONE D'ONORE DEL CONI IL TECNICO BIANCOCELESTE VERRA' PREMI… - IoNascoQui : ALTRO RICONOSCIMENTO PER SIMONE INZAGHI, ALLE 17 DI OGGI NEL SALONE D'ONORE DEL CONI IL TECNICO BIANCOCELESTE VERR… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) L'evento andrà in onda su Rete Oro, canale 210 del digitale terrestre, ed anche in streaming su Facebook nella pagina 'Sport in Oro'. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'...