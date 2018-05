Premier | il nome non è Sapelli

5S-Lega - intesa su nome Premier. Sapelli in pole : Più semplice appare invece l'intesa sui ministri: Giustizia, Economia, Esteri e Difesa potrebbero essere affidati a nomi scelti da Di Maio; alla Lega la guida dei dicasteri Interno, Sviluppo ...

Governo - Salvini : "Un nome solo per il Premier - non ci portiamo squadra..." : "No ... e che facciamo, portiamo una squadra di calcio?": così Matteo Salvini ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se M5s e Lega porteranno un nome o una rosa di nomi per il premier. Si lavora su tutto, sabato domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una". Salvini, al termine di un incontro con Luigi Di Maio, ha risposto alle domande dei giornalisti. Sergio Mattarella lo chiamerete? ...

Governo - consultazioni con Salvini e Di Maio/ Contratto Lega-M5s : nome Premier Sapelli o Conte a Mattarella? : Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio nella notte, Contratto M5s-Lega è (quasi) pronto. consultazioni da Mattarella: ancora senza il nome del premier?(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:52:00 GMT)

Governo - definito il contratto tra Lega e M5S : oggi il nome del Premier da Mattarella : Il Capo dello Stato alle 16.30 vedrà la deLegazione del Movimento 5Stelle. Alle 18 al Colle salirà invece la Lega

Governo - Di Maio e Salvini sul Colle : ma si tratta ancora sul nome del Premier : La lunga notte di trattative non deve aver portato consiglio, e neppure una soluzione. Il Quirinale infatti ha annunciato che alle 16.30 incontrerà la delegazione dei 5Stelle guidata da Luigi...

Governo Salvini-Di Maio - c'è la fumata bianca : trovato il nome del Premier : Il nome del premier è stato trovato, c'è la fumata bianca, "ma bisogna aspettare che venga comunicato al presidente Mattarella". Lo ha detto Paolo Becchi, docente di Filosofia del diritto all'...

Alla fine sarà Mattarella a fare il nome del Premier : Sembra un grande bluff. Eppure stiamo parlando del Governo del Paese. L’alleanza impossibile tra programmi incompatibili, potrebbe nascere ma con