PMI : Calenda - stanziati ulteriori 242 mln per i Voucher digitalizzazione : Aumentano le risorse disponibili per la concessione dei Voucher per la digitalizzazione alle PMI . Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calend a ha disposto con decreto l'integrazione della ...

PMI : Calenda - stanziati ulteriori 10 mln per i Voucher internazionalizzazione : Altri 10 milioni di euro in arrivo per il finanziamento dei Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI . Lo ha disposto il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda con decreto. Le risorse ...