Playoff NBA | Boston travolge Cleveland

Playoff NBA 2018 - Boston-Cleveland LIVE alle 21.30 : Celtics alla prova James : ... sono tantissime le storie incrociate di questa sfida: appuntamento alle 21:30 su Sky Sport 2 HD. Curiosità • Boston non va in Finale NBA dal 2010, quando per riuscirci superò proprio i Cavs al ...

NBA Playoffs : aspettavamo tutti Rockets-Warriors e Celtics-Cavaliers : Se ci spostiamo in Massachussets è impossibile non amare questi Celtics , Brad Stevens, la scienza di basket Al Horford, Scary Terry Rozier e tutto un roster che senza i due migliori giocatori vuole ...

NBA Playoff 2018 : Celtics-Cavs e Rockets-Warriors : queste le finali di Conference dopo un veloce 2° turno di Playoff! : Il secondo turno dei Playoff NBA 2018 si è ormai concluso ed è stato talmente rapido che non ci sarebbe neanche tanto da discutere su cosa è successo. Invece c’è qualche riflessione da fare sulle quattro serie che si sono giocate durante la scorsa settimana. Partiamo dunque dalle due giocate ad Est per poi passare alle due disputate ad Ovest. La serie più rapida di questo 2° turno di NBA Playoff 2018 è stata quella tra Raptors e ...

Basket - Playoff NBA : Philadelphia si arrende - Boston in finale a Est : Boston - Philadelphia alza bandiera bianca. Boston sfrutta il fattore campo in gara-5 e vola in finale a Est dove troverà Cleveland. Finisce 114-112 per gli uomini di coach Stevens che chiudono la ...

Nba Playoff - Houston-Golden State la finale dell’Ovest/ Steve Curry torna in versione LeBron : Nba Play off 2018: sarà Houston-Golden State la finale di Conference della costa ovest. I Rockets hanno superato 4-1 gli Utah jazz, trascinati da Chris Paul.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:02:00 GMT)

NBA Playoff 2018 : Paul è un gigante contro i Jazz - Curry spazza via i Pelicans. La finale ad Ovest sarà tra Houston e Golden State : Houston Rockets e Golden State Warriors si sfideranno nella finale della Western Conference. L’esito più scontato emerge dalla notte NBA, che di fatto chiude le serie che vedono impegnate nelle semifinali ad Ovest le due future contendenti. Gli Houston Rockets trovano il punto decisivo del 4-1 grazie al successo per 112-102 al Toyota Center contro gli Utah Jazz, che restano in partita fino in fondo prima di cedere alla furia di uno ...

NBA Playoff 2018 - Golden State-New Orleans 113-104 gara-5 : 'Big Four' al loro meglio - Golden State è perfetta : Golden State Warriors-New Orleans 113-104 Forse ispirati dalla imminente sfida contro gli Houston Rockets, la squadra col miglior record stagionale NBA, i Golden State Warriors fanno vedere i muscoli ...

NBA Playoff 2018 - Houston-Utah 112-102 : Chris Paul si prende la finale di conference : Houston Rockets-Utah Jazz 112-102 Dopo 13 anni di duro lavoro, finalmente è arrivato anche per Chris Paul il momento di confrontarsi con un palcoscenico importante come una finale di conference. Un ...